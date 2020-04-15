2020-04-15T14:23:42+03:00
Общество

На скорости с трамплина: ростовский каскадер попал в больницу после полета на "Ниве"

Евгений Чеботарев выполнил один из самых экстремальных трюков в своей карьере.
Дадаян Давид
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Евгений Чеботарев выполнил очередной смертельный трюк. Фото: соц. сети.Евгений Чеботарев выполнил очередной смертельный трюк. Фото: соц. сети.
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Ростовский каскадер Евгений Чеботарев известен на всю страну своими феерическими трюками. На его счету десятки смертельно-опасных "финтов", среди которых и подтягивания на огромной высоте, и прыжки через машины, и даже зимнее подводное плавание.

Частенько каскадер садится за руль отечественных "старушек", чтобы показать, на что способна техника под его управлением. Накануне Евгений в очередной раз исполнил захватывающий трюк в стиле американских блокбастеров. 15 апреля парень опубликовал видео, где на "Ниве" он подлетает в небо и впечатывается в отбойник, заранее сделанный из земли. Как результат, каскадер попал в больницу и сейчас восстанавливается дома. А тем времени восхищенная публика не жалеет "лайки" и вовсю обсуждает новые достижения ростовского интернет-героя.

К очередному трюку, который стал уже 41-м по счету, Евгений готовился долго. Нужно было подготовить машину - оснастить ее необходимыми средствами безопасности. Выбор пал на старенькую "Ниву". При помощи подписчиков парню удалось собрать деньги на тюнинг авто и постройку специального трамплина.

Настал день "Х". Команда Евгения в последний раз проверила машину и деревянную конструкцию, с помощью которой он совершит прыжок. Все системы работаю исправно - можно начинать. Каскадер надевает шлем, пристегивается, заводит машину... Автомобиль разгоняется, подпрыгивает на трамплине и высоко подлетает в воздух. Но что-то пошло не по плану: пролетев несколько десятков метров, машина впечатывается в землю, а точнее в отбойник, сделанный заранее.

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Ремни дали ошибку. Ковш вырвал металл.
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Видя это, люди, которые наблюдали за трюком, срываются и бегут на помощь Евгению. Эмоции льются через край. На записи то и дело слышны "крепкие" слова, очень точно описывающие ситуацию. Парня вытаскивают из машины. Он в порядке, но со лба идет кровь. Видимо, рассечение..

- Главное не трогай лицо руками. Сейчас поедем швы накладывать, - обращается к Жене оператор.

Сам автомобиль от такого удара получил серьезные повреждения. Помялся капот, лобовое стекло просто вылетело, руль вывернуло - он стал больше похож на "баранку" грузовика.

Чуть позже в инстаграме каскадера появились первые кадры после трюка. Последствия на лицо: лоб зашили и заклеили бинтами, маленькие раны на руках, на ногах синяки и распухшая ступня.

Последствия трюка. Евгения Чеботарев получил травмы. Фото: соц. сети.

Последствия трюка. Евгения Чеботарев получил травмы. Фото: соц. сети.

- Все болит, машине конец, трамплину конец. Одной ногой вообще двигать не могу, колено болит. Правая рука в руль походу ушла и тоже опухла. Когда я был в воздухе, в голову пришла только одна мысль: почему я так долго лечу? - признался в социальной сети Женя.

Так или иначе, наш ростовский каскадер обещает продолжать делать трюки. Как он говорит, раны заживут, боль пройдет и тогда можно будет подумать над чем-нибудь новеньким. Пока парень восстанавливает здоровье, его подписчики пересматривают видео того самого полета. Ролик в его инстаграме за несколько минут набрал больше 10 тысяч просмотров.

41-й трюк ростовского каскадера Евгения.Парень подлетает в воздух на "Ниве"

ИСТОЧНИК KP.RU

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