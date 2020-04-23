На Дону выявили еще 71 случай заражения коронавирусом

По состоянию на 23 апреля в Ростовской области 469 человек заболели коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки специалисты выявили еще 71 случай заражения. При этом 18 человек выздоровели, но некоторые находятся в тяжелом состоянии.

По данным регионального правительства, абсолютное большинство новых случаев зафиксировано в Ростове-на-Дону - 21. Следом идет Батайск, где заболели 10 человек. По 6 инфицированных выявили в Новошахтинске и Шахтах. Кроме этого, больные есть в районах и небольших населенных пунктах. В Мясниковском районе - 5, в Аксайском - 4, в Звереве - 4, в Заветинском - 3, в Кашарском и Сальском районах по 2 новых случаев заражения.

У всех болезнь протекает по разному. У кого-то практически бессимптомно, а у некоторых пошли осложнения. На стационарном лечение находятся 93 человека, в обсервации - 25 человек. Три человека - в тяжелом состоянии. С ними постоянно работают врачи и следят за всеми показателями здоровья пациентов.

Под медицинским наблюдением пребывают 3439 человек. Всего за весь период пандемии врачи обследовали больше 14 тысяч человек.

Между тем, в России статистика по заболевшим остается неутешительной. Только за последние 24 часа по всей стране выявили еще 4774 новых случаев заражения. Количество инфицированных уже перевалило за 62 тысячи. Выздоровело - 4 891, а скончалось - 555.