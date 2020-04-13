Коронавирус в Ростове: на Дону зафиксировано 26 новых случаев заражения

13 апреля стало известно о 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области. Это очередной рекорд по региону. Число новых инфицированных за последние сутки выросли почти в два раза. На данный момент в донском регионе уже 78 человек болеют COVID-19. Соответствующие данные привели в региональном правительстве.

Стоит отметить, что число больных увеличивается с каждым днем. Утром 13 апреля стало известно, что 26 человек получили подтверждение диагноза на наличие вируса. Пятеро вылечились и сейчас чувствуют себя хорошо.

У всех болезнь проходит по-разному. Некоторые переносят ее легко, практически без симптомов, а другим приходится сложнее. Так в Ростовской области из-за инфекции семь человек находятся в тяжелом состоянии. Трое не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ.

Под наблюдением врачей находятся 1804 человека. За весь период пандемии врачи проверили уже 9168 жителей Дона.

При этом всероссийская статистика оставляет желать лучшего. Только за минувшие сутки зарегистрировано 2558 новых случаев заражения. Таким образом, всего инфекцией болеют уже 18 328 человек, выздоровели - 1470, а умерло 148.