2020-04-13T11:09:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове: на Дону зафиксировано 26 новых случаев заражения

Коронавирус в Ростове: уже 78 жителей региона болеют опасной инфекцией
Дадаян Давид
Поделиться:
Комментарии: comments3
Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 13 апреля 2020 года. Фото: ФАО ООНКоронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 13 апреля 2020 года. Фото: ФАО ООН
Изменить размер текста:

13 апреля стало известно о 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области. Это очередной рекорд по региону. Число новых инфицированных за последние сутки выросли почти в два раза. На данный момент в донском регионе уже 78 человек болеют COVID-19. Соответствующие данные привели в региональном правительстве.

Стоит отметить, что число больных увеличивается с каждым днем. Утром 13 апреля стало известно, что 26 человек получили подтверждение диагноза на наличие вируса. Пятеро вылечились и сейчас чувствуют себя хорошо.

У всех болезнь проходит по-разному. Некоторые переносят ее легко, практически без симптомов, а другим приходится сложнее. Так в Ростовской области из-за инфекции семь человек находятся в тяжелом состоянии. Трое не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ.

Под наблюдением врачей находятся 1804 человека. За весь период пандемии врачи проверили уже 9168 жителей Дона.

При этом всероссийская статистика оставляет желать лучшего. Только за минувшие сутки зарегистрировано 2558 новых случаев заражения. Таким образом, всего инфекцией болеют уже 18 328 человек, выздоровели - 1470, а умерло 148.

По всей России зафиксировано очередной рекорд по числу новых случаев заражения. Фото: стопкоронавирус.рф

По всей России зафиксировано очередной рекорд по числу новых случаев заражения. Фото: стопкоронавирус.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Коронавирусный дозор» Радио «КП»: почему родители продолжают водить своих ребят на детские площадки
Каждый день, облачившись в перчатки и маску, наш журналист выходит на улицы Москвы и задает прохожим краеугольный вопрос последних недель: «Люди, почему вы не сидите дома?». Результат дозора слушайте на радио «Комсомольская правда»!
Мыло против антисептика: что надежнее для мытья рук во время пандемии коронавируса
Врачи напоминают: один из самых эффективных способов профилактики COVID-19 – тщательное и частое мытье рук, чтобы предотвратить занос инфекции на слизистые оболочки. Но чем и как мыть правильно?
Новости 24