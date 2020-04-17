В Ростове у женщины с мужским набором хромосом родился ребенок

Ростовские врачи помогли женщине с очень редким генетическим заболеванием стать мамой. У ростовчанки с мужским набором хромосом родился ребенок! Помогли не только современные технологии, но и профессионализм медиков - они вели пациентку с момента зачатия и до родов. Как говорят специалисты, это первый случай в мировой практике, когда все необходимые этапы были проведены в одном медучреждении.

Как рассказали в ростовском Научно-исследовательском институте акушерства и педиатрии РостГМУ- он как раз специализируется на сложных случаях ведения беременности, эта женщина знакома им уже двадцать лет.

Все началось с того, что девушку впервые направили к ним в 18-летнем возрасте с синдромом дисгенезии гонад. По сути, это хромосомная аномалия и, как результат, неполноценное половое развитие на генетическом уровне. Сам по себе синдром выявляется при задержанном половом созревании - в частности, у девочек, не растет грудь, а также отсутствуют месячные. Могут быть и мужские половые органы. Причем встречается такой синдром один на тысячу (!) новорожденных.

- Данную патологию также часто называют инверсией пола, - рассказали врачи. - Синдром можно кратко охарактеризовать, как женский фенотип при мужском генотипе. Это врожденное заболевание, которое возникает вследствие сбоя в хромосомах. Внешне пациент выглядит как девушка, но при исследовании полового хроматина определяются X и Y хромосомы, как у мужчин.

Тогда медики провели операцию, оставив женщине женское. А спустя два десятка лет старая знакомая снова появилась у них на пороге и рассказала, что мечтает родить ребенка.

Врачи совершили чудо.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как оказалось, чтобы подготовить организм к зачатию понадобилось несколько месяцев. В таком случае единственный шанс стать мамой - только процедура ЭКО. И чудо произошло - 38-летняя женщина забеременела с первого раза!

- С ранних сроков беременность протекала с выраженными осложнениями, - сообщили в медучреждении. - Однако ее удалось довести до максимума. В 35-36 недель пациентка была экстренно прооперирована. А на свет появилась чудесная здоровая девочка.

Правда, какое-то время малышке пришлось провести в специальном кювезе для новорожденных, где она набирала вес и силы. Дальше реабилитация ребенка проходила уже в педиатрическом отделении. И вот на днях маму с долгожданной дочкой выписали.

Своей победой медики поделились в Instagram еще и для того, чтобы пациенты с подобной проблемой знали - нет ничего невозможного, а в их жизнь может прийти еще и радость материнства. Многочисленные подписчики уже пожелали мамочке с ребенком счастья и здоровья. А среди комментариев были и такие: «Вот это да», «Чудо», «Просто фантастика» и «Это невероятно».

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