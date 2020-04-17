2020-04-17T16:02:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростове-на-Дону заболевшая коронавирусом женщина родила ребенка

Молодая мама с дочкой находятся под наблюдением врачей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Благодаря своевременным действиям врачей на свет появилась девочкаБлагодаря своевременным действиям врачей на свет появилась девочкаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Заболевшая коронавирусом беременная пациентка ростовской Городской больницы №1 им. Н.А. Семашко родила ребенка. Об этом в пятницу, 17 апреля, рассказал руководитель администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Благодаря своевременным действиям врачей на свет появилась девочка. Ее вес составляет 3450 граммов, рост 50 сантиметров.После родов маму с новорожденным ребенком перевели в инфекционное отделение. Ростовчанка переведена в инфекционное отделение, где пациентам с коронавирусом оказывается вся необходимая помощь. Женщина с малышкой чувствуют себя хорошо.

- Хочу поблагодарить врачей которые оказали профессиональную помощь женщине и младенцу, а это акушеры-гинекологи, неонатолог, реаниматолог, анестезиолог, операционная сестра и все сотрудники больницы, включая главного врача, - сказал Алексей Логвиненко.

Стоит отметить, что в Ростове-на-Дону это первый случай появления на свет ребенка у женщины, зараженной смертельно опасным вирусом COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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