Новые пропуска для передвижения по Ростову-на-Дону: телефоны и адреса, где получать

В Ростове-на-Дону из-за пандеми коронавируса вводятся новые пропуска для тех сотрудников, чьи предприятия не закрыты и продолжают работать в новых условиях. При этом всем им в свое время были выданы пропуска для передвижений по городу. Однако на днях губернатором было принято решение заменить их на новые.

Выдача началась с понедельника, 20 апреля. В итоге в социальных сетях стали появляться фото, как люди мокнут под дождем в очередях, чтобы попасть за пропуском. В мэрии донской столицы рассказали, что только до полудня ими было выдано 77 949 пропусков. Речь идет о работниках 751 предприятия.

Однако важно соблюдать рекомендации санитарных врачей в условиях вируса, а потому запись ведется только по телефону, а приходить каждый из них должен в определенное время.

- На пунктах соблюдаются все меры предосторожности: посетителям измеряют температуру на входе, обрабатывают руки антисептиками, при необходимости выдают медицинские маски, строго соблюдается социальная дистанция, - озвучили в городской администрации.

Там же добавили, что в связи с большим количеством звонков, было принято решение об увеличении количества телефонных номеров. Запись ведется с 9 часов утра до 18 вечера, а прием продлили до 21:00.

Напомним, порядок получения пропусков регламентирован постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

ВАЖНО

Какие документы нужны

- Заявка работодателя на получение разрешения;

- Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);

- Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель;

- Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице или Выписка ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе.

КОНКРЕТНО

Адреса и телефоны для записи*

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

Адрес: бул. Комарова, 28/3;

Телефоны: 235-51-35, 230-05-20, 235-15-66, 235-71-00, 235-72-00, 235-89-55, 233-48-74, 235-73-11, 235-85-00, 233-41-95.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Адрес: пл. Круглая, 1;

Телефоны: 236-31-33, 8-928-609-95-03, 8-928-157-35-21, 8-909-420-25-36, 8-918-555-63-05, 236-33-15, 266-68-90, 262-61-66, 262-69-49, 242-15-27.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Адрес: ул. Пушкинская, 190/108;

Телефоны: 264-04-72, 264-06-10, 262-45-43, 262-47-81, 262-29-15, 262-05-35, 240-69-19, 262-07-25, 244-16-04, 240-58-55, 262-58-18, 282-25-93.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Адрес: ул. Серафимовича, 85;

Телефоны: 240-94-31, 8-928-116-04-86, 8-918-554-13-14, 8-918-890-25-89, 240-43-12, 240-35-27, 240-71-40, 240-94-31, 240-45-45, 240-63-81.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Адрес: пр. Ленина 83 а;

Телефоны: 210-40-91, 210-42-48, 200-62-59, 245-00-84, 245-19-51, 245-44-85, 245-58-64, 210-52-47, 245-03-54, 245-52-09, 245-03-45, 245-00-59.

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

Адрес: ул. Мира, 6;

Телефоны: 254-07-44, 242-42-93, 8-999-698-54-21, 8-950-863-03-20, 8-903-463-43-85, 8-918-501-66-65, 8-928-226-56-21, 8-938-108-55-10, 8-928-153-00-22, 8-900-124-97-75, 8-952-415-80-56, 8-908-513-96-41.

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

Адрес: пл. Свободы, 1/1;

Телефоны: 8-988-946-20-11, 8-988-946-20-12, 8-989-616-61-27, 8-989-616-61-23, 210-09-51, 210-09-73, 8-928-600-90-58, 8-928-600-89-29, 8-928-600-89-76, 8-928-600-89-71.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Адрес: пр. Стачки, 221/1;

Телефоны: 222-47-69, 290-59-55, 222-45-85, 222-33-67, 222-69-00, 222-77-24, 222-44-98, 222-12-06, 222-54-69, 224-75-10.

Пункт выдачи разрешений для муниципальных учреждений и предприятий

Адрес: ул. Серафимовича, 25;

Телефоны: 240-21-67, 282-02-58, 240-64-36.

*По данным Администрации Ростова-на-Дону.