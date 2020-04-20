В Ростове на пунктах выдачи спецпропусков образовались очереди

20 Апр 2020 2020-04-20T13:31:22+03:00

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В Ростове-на-Дону на пунктах выдачи специальных пропусков образовались очереди. Толпы людей пытаются получить разрешения для своих сотрудников, которые работают в период самоизоляции. Об этом стали рассказывать люди в социальных сетях. Несмотря на дождь и прохладную погоду, ростовчане оббивают пороги зданий, где располагаются пункты выдачи справок.

Ранее в городской администрации сообщали, что перед посещением центра выдачи, необходимо записать по телефону. Видимо, у некоторых это сделать не получилось, а другие просто не захотели. Как итог – столпотворение и пренебрежение предписанной властями социальной дистанции. В условиях распространения коронавируса это может сыграть против людей.

Очередь замечена у центра выдачи в Пролетарском районе на площади Свободы 1/1. Здесь располагается лицей № 13. К людям вышел глава районной администрации Егор Долматов. Он попытался объяснить собравшимся, как получить пропуск, и раздал всем памятки с телефонами, по которым нужно звонить и записываться на прием. Похожая ситуация в Октябрьском районе возле лицея №69.

Накануне власти анонсировали новые пропуска для въезда и перемещения по Ростову. Как было сказано на сайте мэрии данные на сотрудников работодатели должны подготовить и передать до 22 апреля. С 23 апреля разрешения начнут действовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU