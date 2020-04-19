Ростовские власти уточнили, где можно получить новый пропуск для перемещения по городу
На сайте администрация Ростова-на-Дону уточнили, как будут выдавать новые пропуска для свободного перемещения по городу людей, которые работают в период самоизоляции. Как сказано в сообщении, всю информацию на своих сотрудников должны собрать сами руководители организаций, а затем передать данные в специальный пункт выдачи пропусков.
Всего в Ростове будут действовать девять таких пунктов - по одному в каждом районе донской столицы. Еще один расположится в центре города и будет отвечать за выдачу разрешений для муниципальных учреждений и предприятий.
Работодателю необходимо собрать документы, которые установлены властями, и затем заполнить новую форму. Перед посещением центра следует позвонить и записаться на прием. Сделать это можно с 9:00 до 18:00. Сами пункты выдачи будут работать с 9:00 до 21:00.
Получить разрешения сможет только представитель компании. Ему следует обратиться в пункт выдачи исключительно по месту регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Адреса и телефоны пунктов выдачи:
Ворошиловский район - бульвар Комарова, 28/3; 235-51-35, 230-05-20, 235-15-66.
Железнодорожный район - площадь Круглая, 1; 236-31-33, 8-928-609-95-03.
Кировский район - улица Пушкинская, 190/108; 264-04-72, 264-06-10.
Ленинский район - улица Серафимовича, 85; 240-94-31,240-35-27.
Октябрьский район - проспект Ленина 83 а; 210-40-91, 210-42-48.
Первомайский район - улица Мира, 6; 254-07-44, 242-42-93.
Пролетарский район - площадь Свободы, 1/1; +7-988-946-20-11, +7-988-946-20-12, +7-989-616-61-27, +7-989-616-61-23.
Советский район - проспект Стачки, 221/1; 222-47-69, 222-59-55, 222-45-85.
Пункт выдачи разрешений для муниципальных учреждений и предприятий - улица Серафимовича, 25; 240-21-67, 282-02-58, 240-64-36.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Заражен и очень опасен: в Шахтах пациент с коронавирусом сбежал из больницы. Сейчас его разыскивает полиция (подробнее)
В Ростовской области выявили еще 35 случаев заражения COVID-19. Всего на Дону коронавирусом болеют уже 232 человека (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU