Ростовские власти уточнили, где можно получить новый пропуск для перемещения по городу

19 Апр 2020 2020-04-19T20:20:09+03:00

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На сайте администрация Ростова-на-Дону уточнили, как будут выдавать новые пропуска для свободного перемещения по городу людей, которые работают в период самоизоляции. Как сказано в сообщении, всю информацию на своих сотрудников должны собрать сами руководители организаций, а затем передать данные в специальный пункт выдачи пропусков.

Всего в Ростове будут действовать девять таких пунктов - по одному в каждом районе донской столицы. Еще один расположится в центре города и будет отвечать за выдачу разрешений для муниципальных учреждений и предприятий.

Работодателю необходимо собрать документы, которые установлены властями, и затем заполнить новую форму. Перед посещением центра следует позвонить и записаться на прием. Сделать это можно с 9:00 до 18:00. Сами пункты выдачи будут работать с 9:00 до 21:00.

Получить разрешения сможет только представитель компании. Ему следует обратиться в пункт выдачи исключительно по месту регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Адреса и телефоны пунктов выдачи:

Ворошиловский район - бульвар Комарова, 28/3; 235-51-35, 230-05-20, 235-15-66.

Железнодорожный район - площадь Круглая, 1; 236-31-33, 8-928-609-95-03.

Кировский район - улица Пушкинская, 190/108; 264-04-72, 264-06-10.

Ленинский район - улица Серафимовича, 85; 240-94-31,240-35-27.

Октябрьский район - проспект Ленина 83 а; 210-40-91, 210-42-48.

Первомайский район - улица Мира, 6; 254-07-44, 242-42-93.

Пролетарский район - площадь Свободы, 1/1; +7-988-946-20-11, +7-988-946-20-12, +7-989-616-61-27, +7-989-616-61-23.

Советский район - проспект Стачки, 221/1; 222-47-69, 222-59-55, 222-45-85.

Пункт выдачи разрешений для муниципальных учреждений и предприятий - улица Серафимовича, 25; 240-21-67, 282-02-58, 240-64-36.

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ИСТОЧНИК KP.RU