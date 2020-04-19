2020-04-19T19:16:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Заражен и очень опасен: в Шахтах пациент с коронавирусом сбежал из больницы

Сейчас его разыскивает полиция
Дадаян Давид
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У пациента взяли тест на коронавирус, а когда он подтвердился, мужчина сбежал.У пациента взяли тест на коронавирус, а когда он подтвердился, мужчина сбежал.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Шахтах Ростовской области пациент с подтверждённым диагнозом по коронавирусу сбежал из больницы. Информацию подтвердили в региональном МВД. В правоохранительном ведомстве сообщили, что на данный момент полицейские пытаются установить его местонахождение.

Все произошло буквально накануне. 18 апреля 62-летний мужчина поступил в больницу с ОРВИ. У него были симптомы обычного гриппа, но бдительные врачи решили перестраховаться и сделали ему тест на коронавирус. На следующие сутки диагноз подтвердился. У пенсионера выявили СOVID-19.

Когда пришло время сказать об этом самому пациенту и начать лечение, выяснились удивительные вещи. Медики зашли к нему в палату, но мужчины там уже не было. Под покровом ночи, он открыл дверь и сбежал из больницы.

Об этом сразу сообщили в правоохранительные органы. Полицейские приступили к поискам. Сейчас они пытаются установить его местонахождение.

Напомним, что в Ростовской области уже 232 человека больны коронавирусом. Только за минувшие сутки медики выявили еще 35 случаев заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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