Обновляем справки: в Ростове ввели новые пропуска для передвижения по городу

Власти Ростова-на-Дону приняли решение ввести новые спецпропуска для передвижения по городу. Обновленные справки нужно получить по месту работы. Уже с 23 апреля без них попасть в город, как и перемещаться по нему, будет невозможно. Об этом 19 апреля сообщили в региональном правительстве.

Соответствующие изменения уже утвердил губернатор Василий Голубев. Теперь, чтобы въехать в город или свободно перемещать по нему, люди должны иметь пропуска обновленной формы. Сделать новые разрешения необходимо с 20 по 22 апреля. Уже с 23 апреля они начнут действовать.

Подобные справки будут выдаваться сотрудникам компаний, которые продолжают работать в период режима самоизоляции. Кроме этого, такие документы смогут сделать индивидуальные предприниматели, которые раньше сталкивались с проблемами при въезде в Ростов.

Сообщается, что выдачей новых разрешений будет заниматься администрация донской столицы. В мэрии соберут все заявки от работодателей и затем передадут им бланки установленного образца. После этого руководители предприятий самостоятельно должны заполнить их, поставить подпись, печать и вручить своим сотрудникам, которые в этом нуждаются.

Как сказано в правительством сообщении, более подробная информация будет опубликована на сайте мэрии.

Напомним, 19 апреля в Ростовской области выявлено еще 35 случаев заражения COVID-19. Количество заболевших уже достигло 232 человек.

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