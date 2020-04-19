2020-04-19T11:50:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области выявили еще 35 случаев заражения COVID-19

Всего на Дону коронавирусом болеют уже 232 человека
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 19 апреля 2020 года. Фото: ООНКоронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 19 апреля 2020 года. Фото: ООН
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На 19 апреля в Ростовской области специалисты зарегистрировали 35 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории донского региона инфекцию подхватили уже 232 человека. Выздоровели только 13 жителей. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным на воскресное утро, 35 человек получили положительные тесты на инфекцию. Все из разных уголков региона. Большинство, как обычно, из Ростова-на-Дону – 12 человек, семь из Зверева и пять из Новошахтинска.

Количество человек, находящихся под медицинским наблюдением, увеличилось. Сейчас врачи контролируют состояние 2095 человек, из которых больше половины – на самоизоляции дома. Всего за весь период пандемии специалисты обследовали больше 12 тысяч человек.

Однако статистка по России неутешительная. Только за минувшие сутки по всей стране заболели рекордное количество человек – 6060. Всего заражены уже 42 853 человек. Выздоровело – 3291, а скончалось – 361.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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