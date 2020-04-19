2020-04-19T11:28:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Донских жителей, застрявших в Таиланде из-за пандемии, отправят домой

Самолет полетит 21 апреля
Дадаян Давид
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Жители Ростовской области смогут вернуться домой из Таиланда.Жители Ростовской области смогут вернуться домой из Таиланда.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жителей Ростовской области, которые из-за пандемии коронавируса застряли не могут улететь из Таиланда, заберут уже в ближайшее время. На следующей недели из азиатской страны вылетит самолет. На борту будут также находиться жители Краснодарского края. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ.

Стало известно, что воздушное судно вылетит 21 апреля ровно в 17:00 из Бангкока. Сначала самолет сделает посадку в Сочи, где сойдут жители Кубани, а затем он полетит в донской столицу. Аэропорт «Платов» - конечная.

Интересно, что ранее планировалось привезти людей только в Краснодарский Край, однако потом это решение пересмотрели.

Как только люди окажутся дома, они сразу будут помещены на карантин. В течение двух недель им необходимо соблюдать строгую самоизоляцию. Кроме этого, врачи обследуют каждого, кто вернется из Таиланда на наличие вируса в организме.

На данный момент в Ростовской области уже 232 человека болеют коронавирусом. За последние сутки врачи выявили еще 35 новых случая заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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