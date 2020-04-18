Останавливают буквально всех: на въезде в Ростове сотрудники ГИБДД проверяют спецпропуска у каждого водителя

18 Апр 2020 2020-04-18T15:40:39+03:00

Всего на въездах в Ростов-на-Дону установлено одиннадцать постов ГИБДД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Патрульные работают, как на трассах вблизи донской столицы, так и в самом городе

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В Ростове-на-Дону в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, сотрудники ГИБДД проверяют пропуска у всех водителей, которые хотят заехать в город. Блок посты установлены на подъездах к донской столице, однако, в социальных сетях жители рассказывают, что патрульные работают даже в спальный районах города.

Накануне начальник управления информационного политики регионального правительства Сергей Тюрин сообщил, что сотрудники ГИБДД проверяют наличие у водителей специальных пропусков. В случае, если справки у человека нет, ему рекомендуют вернуться домой на самоизоляцию.

В социальных сетях все чаще можно увидеть фото и видео гигантских пробок, которые образуются на подъездах к городу. Житель Дона в одном из популярных городских пабликов сообщил, что его не стали пускать в Ростов с рабочим пропуском, оформленным на ИП. Дорожный инспектор сказал, что согласно новому распоряжению, сотрудников предприятий, которые не вошли в список работающих на самоизоляции, нельзя пропускать в Ростов.

Подобные проверки уже встречаются и в самой донской столице. Так в интернете появились снимки сотрудников ГИБДД, которые останавливают машины на улице Вятской. Такой же пост был замечен вблизи ЦГБ на площади Гагарина.

Пост на улице Вятской. Фото: соц. сети

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ИСТОЧНИК KP.RU