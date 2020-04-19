2020-04-19T18:05:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Вышел на улицу - заплатил: за нарушение самоизоляции оштрафовали больше трех тысяч жителей Дона

72 из них должны заплатить по 15 тысяч рублей
Дадаян Давид
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Полиция штрафует тех, у кого нет специального разрешения.Полиция штрафует тех, у кого нет специального разрешения.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ростовской области ввели режим самоизоляции. Полицейские на улицах донских городов следят, чтобы все соблюдали ограничительные меры. К тем, кто игнорируют их, применяют различные санкции. Некоторых просят вернуться домой, а другим выписывают штрафы. Таким образом, в регионе уже составили 3166 административных протоколов.

Как сообщили в региональном правительстве, 72 человека оштрафованы на 15 тысяч рублей. Еще 15 жителей Дона – на 7,5 тысяч рублей. Четверым придется заплатить в казну по 3 тысяч рублей.

Борьба с распространением коронавирусной инфекции ведется беспрецедентными мерами. На дорогах дежурят сотрудники ГИБДД. Посты организованы на въездах в донской столицу. Патрульные проверяют у всех водителей наличие специальных пропусков. Если у человека такой справки не оказывается, его просто не пропускают в город.

19 апреля в правительстве сообщили о новых разрешениях, которые должны иметь работающие в период самоизоляции люди. Работодателей обязали оформить их с 20 по 22 апреля. А с 23 апреля они уже вступят в силу.

Статистика по количеству протоколов. Фот: правительство РО

Статистика по количеству протоколов. Фот: правительство РО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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