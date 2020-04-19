Магазины одежды и автосалоны смогут получить господдержку
На сегодняшний день компаний, которые могут получить поддержку от государства, стало больше. Список отраслей экономики России, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции, дополнили. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
COVID-19 больно ударил по многим предприятиям и компаниям страны. Режим самоизоляции буквально обесточил целые отрасли экономики и заставил всех работать в новых условиях. Пострадали очень многие. Среди тех, кому пандемии нанесла самый сильный удар с точки зрения потери прибыли, теперь и магазины автозапчастей, автосалоны, а также магазины одежды и обуви. В их число входят павильоны на рынках. Кроме этого, на поддержку государства могут рассчитывать зоопарки и музеи.
В перечень особо пострадавших от COVID-19 уже внесли компании, которые работают в сферах: авиаперевозки, туризм, спорт, гостиничный бизнес, салоны красоты и многие другие.
Президент России Владимир Путин расширил меры поддержки для малых и средних предпринимателей. Они получат субсидии, которые смогут потратить на зарплаты сотрудников. Речь идет о 12 130 рублей. Бизнес получит эти средства только если сохранит 90% трудового коллектива.
Также представители пострадавших отраслей смогут претендовать на налоговые каникулы: до сентября они имеют право обратиться в банк с просьбой пересмотреть график платежей.
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ИСТОЧНИК KP.RU