2020-04-19T17:09:17+03:00
Общество

Магазины одежды и автосалоны смогут получить господдержку

Федеральное правительство признало их пострадавшими от пандемии коронавируса
Дадаян Давид
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Правительство расширило список компаний, пострадавших от коронавируса.Правительство расширило список компаний, пострадавших от коронавируса.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На сегодняшний день компаний, которые могут получить поддержку от государства, стало больше. Список отраслей экономики России, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции, дополнили. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

COVID-19 больно ударил по многим предприятиям и компаниям страны. Режим самоизоляции буквально обесточил целые отрасли экономики и заставил всех работать в новых условиях. Пострадали очень многие. Среди тех, кому пандемии нанесла самый сильный удар с точки зрения потери прибыли, теперь и магазины автозапчастей, автосалоны, а также магазины одежды и обуви. В их число входят павильоны на рынках. Кроме этого, на поддержку государства могут рассчитывать зоопарки и музеи.

В перечень особо пострадавших от COVID-19 уже внесли компании, которые работают в сферах: авиаперевозки, туризм, спорт, гостиничный бизнес, салоны красоты и многие другие.

Президент России Владимир Путин расширил меры поддержки для малых и средних предпринимателей. Они получат субсидии, которые смогут потратить на зарплаты сотрудников. Речь идет о 12 130 рублей. Бизнес получит эти средства только если сохранит 90% трудового коллектива.

Также представители пострадавших отраслей смогут претендовать на налоговые каникулы: до сентября они имеют право обратиться в банк с просьбой пересмотреть график платежей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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