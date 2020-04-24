"Что это такое?": ростовчане наблюдают необычный яркий объект на небе

Тысячи ростовчан могли стать свидетелями необычного яркого объекта на ночном небе. В момент, когда солнце садиться за горизонт, на юго-западном направлении начинает ослепительно сиять что-то большое, схожее с огромной звездой. За ответами "КП" обратилась к специалистам областного астрономического общества.

В последнее время среди тьмы ночного неба, люди по всей стране могут наблюдать объект, который раньше не замечали. Он завораживает своим ослепительным свечением и напоминает гигантскую звезду, приблизившуюся аномально близко к нашей планете. Это при том, что сейчас, 24 апреля, на небосводе вообще отсутствует луна. Это объяснимая ситуация - спутник земли находится в определенной фазе, когда люди наблюдать его практически не могут. Так что же сияет на небе вместе привычного нам светила?

- Люди, без паники - это Венера. Яркая планета, которую видно вечером после захода солнца или утром - перед восходом. Венера движется быстрее, чем земля. Сейчас она резко выделяется. На данный момент - это самый яркий объект на небе, - рассказала сотрудник ростовского областного астрономического общества.

Также выяснилось, что Венера два раза в год просматривается по утрам. Ее видимость зависит от расположение по отношению к солнцу. Планета постоянно приближается и отдаляется от светила.

- У нее есть даже фазы, как у луны. Сейчас она видна в форме серпа, а как только мы смотрим в телескоп, то видим серп подобный солнцу. Похоже на нарождающаяся луну, - добавил астроном.