На Дону за сутки выявили еще 60 человек с коронавирусом

На 20 апреля в Ростовской области зарегистрировано уже 292 человека с подтвержденным диагнозом по коронавирусу. Только за минувшие сутки заболели еще 60 жителей Дона. Вновь инфицированные проживают в 17 городах и районах региона. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По официальным данным, большинство новых случаев зафиксировано в Донецке - 15, а в Ростове – 13. Пять инфицированных из Батайска и четверо из Сальска.

На данный момент под медицинским наблюдением пребывают 2192 человека. Всего за весь период пандемии специалисты обследовали больше 12 тысяч донских жителей.

Однако статистика по России оставляет желать лучше. За минувшие 24 часа коронавирус выявили у 4268 человек. Всего выздоровело – 3446 пациентов, а 406 – скончались.