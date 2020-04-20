2020-04-20T10:59:47+03:00
Коронавирус Covid-19

На Дону за сутки выявили еще 60 человек с коронавирусом

Количество заболевших почти достигло 300 человек
Дадаян Давид
Поделиться:
Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 20 апреля 2020 года. Фото: ФАО ООНКоронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 20 апреля 2020 года. Фото: ФАО ООН
Изменить размер текста:

На 20 апреля в Ростовской области зарегистрировано уже 292 человека с подтвержденным диагнозом по коронавирусу. Только за минувшие сутки заболели еще 60 жителей Дона. Вновь инфицированные проживают в 17 городах и районах региона. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По официальным данным, большинство новых случаев зафиксировано в Донецке - 15, а в Ростове – 13. Пять инфицированных из Батайска и четверо из Сальска.

На данный момент под медицинским наблюдением пребывают 2192 человека. Всего за весь период пандемии специалисты обследовали больше 12 тысяч донских жителей.

Однако статистика по России оставляет желать лучше. За минувшие 24 часа коронавирус выявили у 4268 человек. Всего выздоровело – 3446 пациентов, а 406 – скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Ростовской АЭС включен в сеть энергоблок №1 после планового ремонта
«Эти 40 лет я прожил словно сериал»: ростовчанин Баста выпустил трек о себе в собственный юбилей
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020:13 человек вылечились от COVID-19
Полина Диброва пожаловалась на разрушенные из-за пандемии планы
Потомство под охраной: на донских реках усилили контроль в период нереста рыб
"Добро возвращается!": ростовчане спасли ежей, застрявших в глубокой канаве
Выигрывайте призы в новом фотоконкурсе "Ростов-на-ДоМу"!
ФК «Ростов» может вернуться на поле к лету
Под Ростовом во время пожара погиб человек
Сотни ростовчан останутся без света на этой неделе
Больного коронавирусом на глазах у изумленных соседей эвакуировали в центре Ростова
Ростовские власти уточнили, где можно получить новый пропуск для перемещения по городу
Вышел на улицу - заплатил: за нарушение самоизоляции оштрафовали больше трех тысяч жителей Дона
Магазины одежды и автосалоны смогут получить господдержку
Священник объяснил, почему в период самоизоляции, проходят богослужения в храмах