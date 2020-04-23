Виртуальные браво и аплодисменты: Донские казаки в Инстаграм запустили песенный марафон к 9 Мая

На самоизоляции ростовские артисты без дела не сидят. Несмотря на то, что площадки для выступления в Ростове-на-Дону и области пока закрыты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, донские таланты вышли в Интернет.

Так, Государственный академический ансамбль песни и пляски донских казаков им. А.Квасова - его еще называют жемчужиной донского края - на странице в Инстаграме запустили песенный марафон. Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Артисты рассказали, что исполнят песни, посвященные героическим страницам прошлого и настоящего донских казаков, показывающие историческую, культурную связь народов, их неотъемлемую близость и братскую помощь в годы войны.

И первое виртуальное выступление они уже выложили в Сеть. Марафон «Едут, едут по Берлину наши казаки» открыла песня «Эхо войны». Ее уже оценили несколько сотен человек. А в благодарность - виртуальные аплодисменты от преданных поклонников и крики «браво!» на страничке в Интернете.

Музыканты и певцы пообещали не останавливаться на достигнутом. Эта же программа только в реальности уже была представлена ими в Государственном концертном зале им. П.И.Чайковского в Москве. А теперь посмотреть ее можно из любой точки мира и в виртуальном пространстве. Поклонников ждут такие хиты военных лет, как «Катюша», «Смуглянка», «Казаки в Берлине», «Я сама героя провожала», «Ты ждешь Лизавета», «Черноглазая казачка», «Ехал я из Берлина», «Ой туманы мои» и другие.

А завершится марафон песней, которую нельзя слушать без трепета в сердце - «День Победы», которую казаки-певцы исполнят 9 Мая.

doncossacks.rostov академический ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова

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