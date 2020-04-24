2020-04-24T11:05:39+03:00
Общество

#бессмертныйполк2020: К онлайн-шествию присоединился губернатор Ростовской области

На своей странице в соцсети Василий Голубев рассказал о деде-фронтовике
Ольга ГОПАЛО
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"Бессмертный полк" стал по-настоящему народной акцией."Бессмертный полк" стал по-настоящему народной акцией.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции легендарный «Бессмертный полк», скорее всего, не выйдет на главную площадь Ростова-на-Дону - Театральную. Однако, как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Ростов» руководитель поискового объединения «Миус Фронт» Андрей Кудряков, акция может пройти в онлайн-формате.

- Эта схема тоже народная. Будут задействованы социальные сети, ведь у каждого из нас они есть, в том числе и мессенджеры в телефонах, - озвучил он в эфире нашей радиостанции на 89,8 FM. - Мы можем задействовать их, чтобы рассказать о наших фронтовиках и героях. Разместить их фото и истории. Рассказать о тех людях, которые воевали, сражались в тылу и на передовой. И это одна из возможностей.

Губернатор РО Василий Голубев рассказал о своем деде. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Губернатор РО Василий Голубев рассказал о своем деде.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пример землякам решил показать глава Ростовской области. Меньше часа назад он на странице Вконтакте рассказал о своем деде.

- Знакомьтесь, друзья, на заглавной фотографии профиля - мой дед Максим Савельевич Юров, - пишет донской губернатор Василий Голубев. - В свои 41, 10 октября 1941 года, дед ушел на фронт по призыву Тацинского районного военного комиссариата. Воевал на Южном и 1-м Украинском фронтах в составе 120-го стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой бригады.

Во время наступательных боев на Крымском полуострове дед, возглавляя стрелковое отделение, «стремительным напором ворвался в траншею противника, истребив 15 солдат, двух взял в плен» (из наградных документов). Во время рукопашной схватки в этих боях был тяжело ранен.

"Бессмертный полк" в этом году может пройти онлайн. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

"Бессмертный полк" в этом году может пройти онлайн.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На 1-м Украинском фронте в боях за село Волошено на реке Буг огнем из танкового пулемёта уничтожил 25 фашистов и подавил две огневые точки противника. При выходе северо-западнее этого села отделение сержанта Юрова встретило превосходящую вдвое силу противника. Сдержав натиск врага, отделение продолжало преследовать отступающего противника. В этом бою мой дед также получил тяжелое ранение.

Там же говорится, что за отвагу и храбрость в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной войне Максим Савельевич Юров был награжден Орденом Красного Знамени. А после войны фронтовик трудился на коневодческой ферме колхоза имени Ворошилова, позже работал в колхозе «Победа».

Делитесь такими историями, рассказывайте о своих героях войны. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Делитесь такими историями, рассказывайте о своих героях войны.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Друзья! Совсем скоро мы отметим 75-летие нашей Великой Победы. Обстоятельства сложились так, что этот важный для всех нас день мы не сможем провести, пройдя бок о бок в колонне Бессмертного полка. Но мы можем сделать живую историю каждой семьи, организовать виртуальное шествие, - написал на своей странице Василий Юрьевич. - Дух Великой Победы живет в каждом из нас. Присоединяйтесь, сделайте фронтовиков из вашей семьи главными на вашей странице. Делитесь такими историями, рассказывайте о своих героях войны.

К слову, Андрей Кудряков в эфире радио «Комсомолки» добавил, что в будущем каждый год онлайн-акция сможет дополнять шествие Бессмертного полка, который будет идти еще и по улицам.

Бессмертный полк 2019 Ростов на Дону.Марш Бессмертного Полка в Ростове-на-Дону 9 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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