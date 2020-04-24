На Дону коронавирусом заболели еще 64 человека

24 апреля стало известно, что в Ростовской области зафиксировано еще 64 случая заражения COVID-19. Всего на территории региона уже 544 человека больны коронавирусом. При этом 18 из них выздоровели и сейчас чувствую себя хорошо.

У всех болезнь протекает по разному. Одни болеют практически бессимптомно, а у других пошли осложнения. Семеро пациентов находятся в тяжелом состоянии. В стационаре под присмотром врачей лежат 105 человек.

Положительные тесты зарегистрированы во многих городах и районах области. Большинство из Ростова-на-Дону - 16 человек. Следом - Кашарский район - 8 человек, затем Шахтах - 6 человек и Таганрог - 5 человек и т.д.

Кроме этого, под медицинским наблюдением пребывают 3933 жителя Дона. Все за весь период пандемии врачи обследовали почти 15 тысяч человек.

Однако, статистика по России - неутешительна. Только за последние 24 часа специалисты выявили еще 5849 новых случаев заражения. По всей стране болеют 68622 граждан. Из них выздоровело - 5568, а скончались - 615.