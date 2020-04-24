2020-04-24T11:01:06+03:00
Коронавирус Covid-19

На Дону коронавирусом заболели еще 64 человека

Всего в регионе зафиксировано больше 500 случаев заражения
Дадаян Давид
Поделиться:
Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 24 апреля 2020 года.Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 24 апреля 2020 года.
Изменить размер текста:

24 апреля стало известно, что в Ростовской области зафиксировано еще 64 случая заражения COVID-19. Всего на территории региона уже 544 человека больны коронавирусом. При этом 18 из них выздоровели и сейчас чувствую себя хорошо.

У всех болезнь протекает по разному. Одни болеют практически бессимптомно, а у других пошли осложнения. Семеро пациентов находятся в тяжелом состоянии. В стационаре под присмотром врачей лежат 105 человек.

Положительные тесты зарегистрированы во многих городах и районах области. Большинство из Ростова-на-Дону - 16 человек. Следом - Кашарский район - 8 человек, затем Шахтах - 6 человек и Таганрог - 5 человек и т.д.

Кроме этого, под медицинским наблюдением пребывают 3933 жителя Дона. Все за весь период пандемии врачи обследовали почти 15 тысяч человек.

Однако, статистика по России - неутешительна. Только за последние 24 часа специалисты выявили еще 5849 новых случаев заражения. По всей стране болеют 68622 граждан. Из них выздоровело - 5568, а скончались - 615.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ростовской области работника подозревают в краже рыбы на 17 миллионов рулей
В Ростовской области пограничники задержали браконьеров с уловом на 1,5 миллиона рублей
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: более 250 протоколов составлено на нарушителей за сутки
Жителям Ростовской области предлагают оценить работу управляющих компаний
Коронавирус в Ростове-на-Дону: семеро заболевших COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
В Ростовской области эксперты ВТБ начали работу в экстренном ситуационном центре на платформе центра «Мой бизнес»
Коронавирус в Ростове-на-Дону: на въездах в город появились консультационные группы
Коронавирус в Ростове-на-Дону: три студента ДГТУ заболели COVID-19
Наценку на лимоны до 500% обнаружили сотрудники ФАС
За отказ от розыска должника ростовского судебного пристава самого привлекли к ответственности
Врачи-иммунологи и вирусологи рассказали интересующие россиян факты о COVID-19
Главный санврач Ростовской области рассказал о заражении медиков коронавирусом
Василий Голубев: «Самбекские высоты» войдут в число популярнейших мест на Дону»
После окончания режима самоизоляции откроются кафе только на 5 столов
Ростовская колония открыла собственный интернет-магазин
В новой волне коронаируса в Китае винят Россию
В Ростове правоохранитель на служебном авто протаранил движущуюся ж/д платформу
Вирусолог Александр Лукашев предположил, что Россия выходит на плато по коронавирусу
Матчи российского чемпионата по футболу могут доиграть в Ростове
На Дону за последние сутки выписали больше 200 штрафов
В Ростовской области льготная стерилизация кошек и собак пройдет в особых условиях из-за коронавируса
В Ростовской области сократилось производство мясной продукции
У ростовчанки изъяли шесть килограммов запрещены пилюль для похудения
Волгодонские атомщики уделяют особое внимание безопасности АЭС