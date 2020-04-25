В Ростовской области сохраняется тенденция роста заболеваемости коронавирусом

Сегодня, 25 апреля, в Ростове-на-Дону прошло заседание регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области. Во время мероприятия главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев озвучил, какова ситуация на сегодняшний день.

По его словам, тенденция к росту заболеваемости на Дону продолжает сохраняться. Но, в то же время, темп заболеваемости стабилизировался. В эпидемиологический процесс вовлечены уже все районы донского края.

Свою существенную лепту в рост заболеваемости вносят граждане, приезжающие из других регионов. Так, 135 заболевших – люди из других регионов страны. А это – 135 человек, то есть четверть от всех заболевших.

Ранее «Комсомольская правда- Ростов» сообщала о том, что в регионе скончался первый человек, заболевший коронавирусом. Им оказался житель Китая, который приехал в Россию, чтобы избежать заражения опасной инфекцией.