2020-04-25T13:39:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области сохраняется тенденция роста заболеваемости коронавирусом

Об этом заявил главный санитарный врач донского региона
Иван ТИМОФЕЕВ
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Врачи сегодня - на передовойВрачи сегодня - на передовойФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Сегодня, 25 апреля, в Ростове-на-Дону прошло заседание регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области. Во время мероприятия главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев озвучил, какова ситуация на сегодняшний день.

По его словам, тенденция к росту заболеваемости на Дону продолжает сохраняться. Но, в то же время, темп заболеваемости стабилизировался. В эпидемиологический процесс вовлечены уже все районы донского края.

Свою существенную лепту в рост заболеваемости вносят граждане, приезжающие из других регионов. Так, 135 заболевших – люди из других регионов страны. А это – 135 человек, то есть четверть от всех заболевших.

Ранее «Комсомольская правда- Ростов» сообщала о том, что в регионе скончался первый человек, заболевший коронавирусом. Им оказался житель Китая, который приехал в Россию, чтобы избежать заражения опасной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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