2020-04-27T11:11:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области умер еще один человек от коронавируса

Всего в донском регионе зарегистрировано 714 случаев заражения COVID-19
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 27 апреля 2020 года.Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 27 апреля 2020 года.Фото: Архив "КП"
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27 апреля стало известно, что в Ростовской области еще один человек скончался из-за коронавирусной инфекции. Всего в донском регионе уже 714 человек подхватили COVID-19. Только за последние сутки специалисты выявили еще 65 случаев заражения. Такие данные приводит региональное правительство.

О погибшим пока ничего не известно. Информация уточняется. Однако, известно, что 42 человека выздоровели и сейчас чувствуют себя хорошо.

У всех пациентов болезнь протекает индивидуально. Одни переносят вирус почти бессимптомно, а у других пошли осложнения. 5 человек находятся в тяжелом состоянии. На стационарном лечении - 141 пациент.

Однако, статистика по России оставляет желать лучшего. За минувшие сутки по всей стране специалисты выявили еще 6198 случаев заражения. Всего болеют - 87147 человек, выздоровело - 7346 , а скончалось - 794.

ИСТОЧНИК KP.RU

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