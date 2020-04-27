В Ростовской области умер еще один человек от коронавируса

27 апреля стало известно, что в Ростовской области еще один человек скончался из-за коронавирусной инфекции. Всего в донском регионе уже 714 человек подхватили COVID-19. Только за последние сутки специалисты выявили еще 65 случаев заражения. Такие данные приводит региональное правительство.

О погибшим пока ничего не известно. Информация уточняется. Однако, известно, что 42 человека выздоровели и сейчас чувствуют себя хорошо.

У всех пациентов болезнь протекает индивидуально. Одни переносят вирус почти бессимптомно, а у других пошли осложнения. 5 человек находятся в тяжелом состоянии. На стационарном лечении - 141 пациент.

Однако, статистика по России оставляет желать лучшего. За минувшие сутки по всей стране специалисты выявили еще 6198 случаев заражения. Всего болеют - 87147 человек, выздоровело - 7346 , а скончалось - 794.