«Ему нужен постоянный присмотр»: в Ростове-на-Дону сирота спасает 36-килограммового парня

Ростов-на-Дону - большой город. Здесь живет много разных людей. Кто-то карабкается всю жизнь и, наконец, находит успех, финансовое благополучие, заботу, любовь - все то, в чем нуждается каждый из нас. Другим везет меньше, и им приходится двигаться буквально вслепую. Эта история про человека, который всю жизнь пытается справиться с суровыми обстоятельствами.

Сирота при живых родителях

Евгению 26 лет. Он родился в Ростове и в подростковом возрасте попал в детский дом. Нет, он не потерял своих родителей. Они живы, но все детство мальчик был предоставлен самому себе. Мама пила, отец ушел из семьи. Парнем никто не занимался - он рос, как сорняк. Это не могло не сказаться на здоровье, и еще в детском доме у него появились проблемы с психикой. Женя «застрял» в одном возрасте, и с тех пор познавать мир ему стало очень трудно.

В 18 лет Женя начал самостоятельную жизнь. Какое-то время ютился с мамой, но в 2018 году государство выдало ему отдельную квартиру в одном из домов на Военведе. Казалось бы, живи да радуйся, но судьба распорядилась иначе. Абсолютно новые условия и непонимание, что делать дальше, подкосили Женю. Его состояние резко ухудшилось, и он попал в лечебницу, где пробыл полгода.

По инвалидности парень получает пенсию - каждый месяц по 12 тысяч рублей. За время лечения он не тратил деньги. Скопилась внушительная сумма - почти 80 тысяч рублей.

Женя - инвалид. Практически не выходит из дома и часто недоедает.

Голодает и быстро худеет

Грамотно распоряжаться деньгами он не умеет. В первый же день парень пошел в магазин и накупил вещей, о которых мечтал: велосипед за 30 тысяч рублей, дорогой компьютер и большую музыкальную колонку. Накопленные средства очень быстро кончились. На еду и одежду совсем ничего не осталось. Продуктов нет - парень голодает, быстро худеет. Сейчас его вес - около 36 килограммов.

В таком состоянии его заметила Юлия, которая получила квартиру по соседству с ним. Она сирота, но крутится, как может: поступила в ДГТУ, обустраивает новое жилье. В один из весенних дней она снимала показания счетчика и познакомилась с Женей. Юлия стала помогать ему и в какой-то момент выяснила, что парень остался ни с чем. Дело в том, что к нему в последнее время заходил сосед. Взрослый мужчина периодически навещал Женю и увидел, что в его квартире появилась новая дорогая техника. Тогда он решил воспользоваться доверчивостью парня и вынес из дома все оборудование, пообещав «выгодный денежный обмен». В итоге велосипед он продал и отдал парню только 4 тысячи рублей и буквально копейки докинул за компьютер и большую музыкальную колонку.

ylia_bogachkova Как выглядела его кваритра.

Разобралась и нашла деньги

Узнав эту историю, Юлия бросила клич в социальных сетях и начала собирать деньги, чтобы хоть как-то помочь обманутому инвалиду. Пока люди всем миром скидывались на самое необходимое, отважная девушка решила сама разобраться с «добрым соседом». После серьезного разговора мужчина пообещал вернуть все назад. Часть оборудования уже отдал, остальное в скором времени тоже вернется хозяину.

На собранные средства девушка купила Жене одежду, еду и бытовую технику. Среди прочего в квартире парня появилась стиральная машина, а диван привезли неравнодушные люди из Азова.

- Жене нужен постоянный присмотр. Нужен человек, чтобы помогал ему в быту и научил грамотно расходовать деньги. У него был большой долг за коммунальные услуги. Половину я погасила из того, что удалось собрать. Нужно помочь ему начать новую жизнь, - сказала Юлия в беседе с корреспондентом «КП».

Девушка обратила внимание на необходимость найти опекуна для парня. Она единственная, кто сейчас уделяет ему внимание и не оставляет в трудную минуту. Однако бесконечно это продолжаться не может...