В Шахтах родильный дом закрыли на карантин из-за роженицы с коронавирусом

Пациентка с коронавирусной инфекцией попала в шахтинский роддом на восьмом месяце беременности. Из-за положительного теста женщины на COVID-19 на карантин закрыли родильное отделение и отделение патологии беременности городской больницы имени Ленина. Постановление подписали в Роспотребнадзоре.

Всех рожениц из Шахт доставят в родильный дом в Новочеркасске.

В течение 14 дней на карантине в будут находиться пациенты шахтинского роддома в отделении патологии беременности, в акушерском отделении, а также 16 новорожденных малышей. За состоянием пациентов будут следить девять сотрудников учреждения

Решение в введении карантина было принято после того, как тест показал положительный тест у одной из пациенток. Новорожденного ребенка врачи направили в больницу Ростова.

Специалистам предстоит выяснить, где роженица могла заразиться коронавирусом.

Стоит отметить, что в Ростовской области все женщины до 38 недели беременности в обязательном порядке пройдут тест на коронавирус.

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