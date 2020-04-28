Сигнализаторы в многоквартирных домах помогут избежать утечки метана

Жители многоквартирных домов особенно уязвимы во время утечки газа, которая может привести к трагическим последствиям. Поэтому газифицируемые помещения обязательно должны быть оснащены системами контроля загазованности (по наиболее опасным веществам - метану, СУГ и оксиду углерода) и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт либо в помещение с постоянным присутствием персонала.

Принцип действия сигнализаторов прост. Реагируя на высокую концентрацию метана и оксида углерода, они срабатывают при достижении загазованности помещения 10% НКПРП природного газа и содержании в воздухе оксида углерода более 20 мг/м3. В таком случае с помощью быстродействующего электромагнитного клапана резко отключается подача газа, а потенциальная опасность взрыва при утечке метана или отравления при обратной тяге остается без практического продолжения.

Так умная техника стоит на страже здоровья людей. Особенно это важно при незаметных скоплениях метана, который в больших количествах реально может привести к мощному взрыву. Это случается при достижении концентрации метана в воздухе в пределах от 5 до 15% и наличии в помещении источника огня - обычно хватает малейшей искры.

Однако такой высокой концентрации технически продвинутый клапан не допустит - он безотказно срабатывает уже при минимальном пороге опасности в 0,5 %.

Не нужно лишний раз говорить, что оксид углерода является смертельным газом для человека. Он не имеет запаха, цвета или вкуса, а его разрушительное воздействие на организм происходит моментально. Попавший под такое воздействие человек сразу же ощущает целый спектр болезненных симптомов, в числе наиболее характерных из которых нарушение двигательной функции; увеличение выраженности чувства слабости в нижних конечностях; появление тошноты, переходящей в рвоту; нередко человек испытывает сонливость или теряет сознание.

Избежать подобных ситуаций можно только при помощи установки сигнализаторов загазованности с электромагнитным клапаном.