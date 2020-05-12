Коронавирус в Ростове, новости на 12 мая 2020 года: на Дону COVID-19 заболели почти две тысячи человек

12 мая стало известно, что в Ростовской области еще 95 человек заразились коронавирусом. Всего на Дону инфекция выявлена у 1946 жителей. При этом выздоровели 455, а скончались 24 пациента.

По данным регионального правительства, в тяжелом состоянию пребывают 17 человек. Они не могут самостоятельно дышать, поэтому их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Среди новых заболевших абсолютное большинство - это люди среднего возраста от 45 до 65 лет. Меньше всего - детей.

26 человек, у которых подтвердился диагноз по коронавирусу, проживают в Ростове-на-Дону. Следом идет Батайск, где выявили 10 заболевших. Третьим по числу новых случаев идет Зверево - 7.

Под медицинским наблюдением находятся чуть больше семи тысяч человек. Всего за весь период пандемии врачи обследовали почти 27 тысяч донских жителей.