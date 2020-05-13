На Дону уже больше двух тысяч человек заболели коронавирусом
13 апреля стало известно, что в Ростовской области уже 2033 человек больны коронавирусом. За последние 24 часа специалисты выявили еще 87 случаев заражения. По данным регионального правительства, 506 человек выздоровели, но скончались - 25.
У всех болезнь проходит по-разному: у одних почти бессимптомно, а у других начинаются осложнения. Так в тяжелом состоянии пребывают 21 человек. Власти также уточнили, что один из умерших жителей - это 31-летний мужчина из города Зверево. Врачи диагностировали у него ряд хронических заболеваний. Он слишком поздно обратился за помощью, что могло спровоцировать осложнения в результате заражения вирусом. Врачи делали все возможное, но спасти его не удалось.
Большинство новых заболевших - жители Ростова-на-Дону - 15 человек. На втором месте идет Каменск-Шахтинский, где заразились 8 человек, а за ним Обливский район - 6 человек. Среди вновь инфицированных больше всего людей среднего возраста - от 45 до 65 лет, а меньше всего представителей старшего поколения, которым больше 80 лет.
Кроме этого, под медицинским наблюдением находятся 6809 человек. Всего за весь период пандемии врачи обследовали около 27 тысяч донских жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU