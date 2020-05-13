На Дону уже больше двух тысяч человек заболели коронавирусом

13 апреля стало известно, что в Ростовской области уже 2033 человек больны коронавирусом. За последние 24 часа специалисты выявили еще 87 случаев заражения. По данным регионального правительства, 506 человек выздоровели, но скончались - 25.

У всех болезнь проходит по-разному: у одних почти бессимптомно, а у других начинаются осложнения. Так в тяжелом состоянии пребывают 21 человек. Власти также уточнили, что один из умерших жителей - это 31-летний мужчина из города Зверево. Врачи диагностировали у него ряд хронических заболеваний. Он слишком поздно обратился за помощью, что могло спровоцировать осложнения в результате заражения вирусом. Врачи делали все возможное, но спасти его не удалось.

Большинство новых заболевших - жители Ростова-на-Дону - 15 человек. На втором месте идет Каменск-Шахтинский, где заразились 8 человек, а за ним Обливский район - 6 человек. Среди вновь инфицированных больше всего людей среднего возраста - от 45 до 65 лет, а меньше всего представителей старшего поколения, которым больше 80 лет.

Кроме этого, под медицинским наблюдением находятся 6809 человек. Всего за весь период пандемии врачи обследовали около 27 тысяч донских жителей.