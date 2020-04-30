2020-04-30T13:21:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Дончане возвращаются домой: спецрейсы из трех стран прилетят в Платов в начале мая

В Ростове ждут самолеты с туристами из Таиланда, Израиля и Турции
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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"Застрявшие" из-за коронавируса в других странах жители Ростовской области наконец-то смогут вернуться домой - к своим родным и близким."Застрявшие" из-за коронавируса в других странах жители Ростовской области наконец-то смогут вернуться домой - к своим родным и близким.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Стало известно, когда жители Ростовской области, оказавшиеся в период пандемии коронавирусной инфекции в иностранных государствах, смогут наконец-то вернуться домой - к своим родным и близким. Спецборты прилетят сразу из трех государств.

Как сообщили в министерстве связи и коммуникаций Российской Федерации, вывозной рейс из Тель-Авива (Израиль) в аэропорт Платов назначен на 6 мая. После плановой остановки в донской столице самолет с оставшимися на борту туристами отправится в еще один российский город — Екатеринбург — где также ждут россиян.

- Рейс SVR Тель-Авив – Ростов-на-Дону – Екатеринбург состоится 6 мая в 15:10 (по местному времени), – говорится в сообщении Минкомсвязи России.

Еще одну группу ростовских туристов вывезут из Таиланда 3 мая. Полет будет осуществляться из Пхукета. Вылет рейса SVR3645 запланирован в 00:10 (по местному времени).

- На борт самолета будут допущены только жители Башкирии, Пермского края, Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей, Татарстана, Удмуртии, Ростовской, Волгоградской, Воронежской областей, Калмыкии, Краснодарского края, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Адыгеи, - рассказали в Минкомсвязи.

Недавно в ростовский аэропорт прилет самолет с туристами из другого таиландского города - Бангкока. Всех прибывших пассажиров отправили на двухнедельных карантин.

Кроме того, 5 мая в Ростов в 14:20 (по местному времени) также вылетит рейс AFL2143 из турецкой Антальи. После Платова авиалайнер направится в Уфу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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