2020-05-02T12:04:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 мая 2020 года: еще 80 человек заразились коронавирусом в донском регионе

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 мая 2020 года: новых смертей на сегодняшний день не зарегистрировано
Виктория Никитина
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В Ростовской области еще 80 человек заболели коронавирусомВ Ростовской области еще 80 человек заболели коронавирусомФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 мая 2020 года: 12 человек находятся в тяжелом состоянии.

Роспотребнадзор опубликовал новые данные по количеству заболевших коронавирусом в Ростовской области за минувшие сутки. По последней информации, опасная инфекция поразила еще 80 местных жителей. Общее количество заболевших на данный момент составляет 1 106 человек. В тяжелом состоянии в настоящее время находятся 12 пациентов. Девятерых дончан из общего количества заболевших врачам спасти так и не удалось. Победить болезнь смог уже 101 пациент.

- Новые больные зарегистрированы в Ростове-на-Дону (14), Новошахтинске (11), Октябрьском (6) районе, Зверево (5), Белокалитвинском (5), Зерноградском (4), Красносулинском (4) районах, Батайске (4), Чертковском (4) районе, Волгодонске (3), Зимовниковском (3) районе, Шахтах (3), Донецке (2), Новочеркасске (1), Аксайском (1), Тацинском (1), Кагальницком (1), Веселовском (1), Обливском (1), Заветинском (1), Каменском (1), Милютинском (1), Мясниковском (1), Семикаракорском (1) и Матвеево-Курганском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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