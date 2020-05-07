В ситцевых платьях и гимнастерках: В Ростове-на-Дону прошел концерт для одного ветерана

9 Мая каждый фронтовик и труженник тыла ждет с особым нетерпением вот уже 75 лет. Этот праздник со слезами, которые выступают на глазах не только у поколения победителей, но и их потомков - всех нас, кому эти люди своим мужеством и отвагой подарили жизнь, свободу и мирное небо над головой.

А вот у ветерана Великой Отечественной войны Елены Горбачевой в мае еще один - личный праздник - День рождения. В этом году Елене Наумовне исполнилось 95 лет. Но думала ли она, что встретит свой юбилей именно так - не под грампластинку дома с родными и подружками. В честь юбилярши устроили самый настоящий концерт. Ее личный.

СЧАСТЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ

Сценой для него стал военный грузовик. Его припарковали прямо напротив окон виновницы торжества - во дворе обычной многоэтажки, расположенной в спальном районе Ростова-на-Дону.

Ветеран вышла на улицу в праздничном костюме. На груди - и Орден Отечественной войны II степени, и Орден Красной Звезды, и медали «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За освобождения Праги».

С кузова большегруза аплодисментами фронтовика встретили девушки в ситцевых платьях фасона 40-х годов, точь в точь как тогда, в дни молодости Елены Наумовны.

И вот уже заиграли первые аккорды, а парень в защитной гимнастерке запел «Смуглянку». А дальше были и «Катюша», и «Вальс Победы», и «Цветы Победы» и, конечно, «День Победы». А потом еще и танцы, и аплодисменты от редких прохожих, и искренние пожелания.

А после Елене Наумовне преподнесли цветы, памятные подарки, пожелав крепкого здоровья, счастья и долголетия.

Ветеран не могла сдержать слез. И только ей известно о чем они были - о не вернувшихся со страшной войны товарищах, о прожитых годах, о воспоминаниях того самого памятного 9 мая 1945-го или о трогательности момента дня сегодняшнего. Думается, что обо всем вместе.

Думала ли юбиляр, что такой подарок получит на День рождения... Фото: Правительство РО.

ЕЕ ЗВАЛИ "ПЕРЕПЕЛОЧКОЙ"

Известно, что за годы войны в составе 1-го Украинского фронта Елена Горбачева освобождала Курскую, Киевскую, Житомирскую области, западную Украину, Польшу иЧехословакию.

Молоденькой девчонкой она стала сестрой-хозяйкой хирургического отделения в старинном грузинском городе Душети. Тогда в декабре 1941-го она добровольцем вступила в ряды Красной Армии. А спустя два месяца была направлена в действующую армию Южного фронта.

- Два года спустя командир батальона собрал бойцов и спросил, кого наградить, - вспоминает ветеран события далеких дней, которые сейчас помнит как тогда. - И все стали говорить: «Медсестру, медсестру». Так я и получила Орден Красной Звезды.

Девушке едва исполнилось 18 лет. Ее за маленький рост и неустанную заботу боевые товарищи прозвали «перепелочкой». Но больше всего поражала Елену Наумовну неимоверная выносливость наших солдат.

- Это была такая выносливость, ни с чем не сравнимая! - признается она. - Наши шли всегда с такой энергией, силой, хоть и мало их было по сравнению с немцами. И немцы не выносили этого, бросали все и бежали. Иногда тяжелораненого перевязываешь, а он просится обратно в бой. Наши солдаты проявляли выдержку и волю. Я училась у них этим качествам. Они мне потом по жизни всегда помогали во всех ситуациях.

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