2020-05-07T17:50:18+03:00
Общество

«Потомки героев»: запускаем детский фотоконкурс, посвященный Дню Победы

Участники, набравшие наибольшее количество голосов, получат ценные призы
Поделиться:
«Комсомольская правда-Ростов» дает старт конкурсу, приуроченному ко Дню Победы«Комсомольская правда-Ростов» дает старт конкурсу, приуроченному ко Дню ПобедыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда-Ростов» дает старт конкурсу, приуроченному ко Дню Победы. 9 мая, как никогда, хочется от всей души поблагодарить всех тех, кто защищал нашу Родину в тяжелые дни Великой Отечественной войны. И сказать им еще раз: «Помним. Гордимся».

Участники нашего фотоконкурса «Потомки героев», – дети сотрудников донского ГУФСИН и ГУ МВД по Ростовской области. Несмотря на свой возраст, эти мальчики и девочки знают, какой ценой досталась Великая Победа.

Читателям «Комсомольской правды – Ростов предстоит нелегкий выбор – отдать свой голос наиболее приглянувшемуся участнику или участнице.

Наше голосование будет длиться месяц. После мы подведем итоги и наградим трех участников, набравших наибольшее количество голосов, ценными призами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Перед глазами темнело от высокой температуры, но я все равно шла к пациентам»: 10 историй медиков, умерших из-за коронавируса
«Комсомолка» рассказывает о тех, кто до последнего боролся за человеческие жизни и о том, как развивалась смертельная болезнь у них самих
Хакеры сорвали zoom-конференцию «Неотъемлемая победа. Надо ли защищать историческую правду?»
Опрошенные Экспертным институтом социальных исследований эксперты считают, что вслед за внесением поправок в Конституцию России необходимо более активно отстаивать роль страны в борьбе с фашизмом
День памятников и исторических мест 2021: история и традиции международного праздника
«КП» рассказывает о Дне памятников и исторических мест — празднике, который призывает всех неравнодушных обратить внимание на необходимость сохранения уникальной культуры народов мира
День памяти Блаженной Матроны Московской 2020: история и традиции праздника
В православной традиции принято почитание десятков и даже сотен святых. Но есть среди них те, кого наш народ любит и почитает особо. 2 мая Православная Церковь отмечает день памяти святой Матронушки Московской
Новости 24
В Ростовской области планируют ввести карантин по бешенству из-за зараженной лисы
Ростовчанка хотела передать в изолятор сигареты с наркотиками
На Дону сделали 400 платных тестов на COVID-19
В Ростовской области врачей, работающих с больными коронавирусом, разместили в общежитиях
Почти 800 студентов-медиков работают в больницах Ростовской области во время пандемии коронавируса
На Дону за нарушение самоизоляции выписали почти семь тысяч штрафов
Стало известно, сколько стоит лечение от коронавируса в Ростовской области
В Ростовской области более 2,7 миллиона масок сшили за месяц
Индивидуальный концерт: в Ростове ветерана ВОВ поздравили с 95-летием
В Ростове-на-Дону кавалер на смотринах обокрал бабулю своей возлюбленной
В Новочеркасске автоледи на Land Rover сбила пешехода
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия по коммуналке
В Ростове-на-Дону мошенник разговорил жертву на сто тысяч рублей
В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб мужчина
Ростовчан, застрявших в Индии из-за коронавируса, доставят на родину спецрейсом на следующей неделе
В Ростовской области на «Самбекских высотах» захоронили останки 60 воинов
В Ростове-на-Дону назвали адреса, где можно получить Георгиевскую ленточку