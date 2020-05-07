«Потомки героев»: запускаем детский фотоконкурс, посвященный Дню Победы

«Комсомольская правда-Ростов» дает старт конкурсу, приуроченному ко Дню Победы. 9 мая, как никогда, хочется от всей души поблагодарить всех тех, кто защищал нашу Родину в тяжелые дни Великой Отечественной войны. И сказать им еще раз: «Помним. Гордимся».

Участники нашего фотоконкурса «Потомки героев», – дети сотрудников донского ГУФСИН и ГУ МВД по Ростовской области. Несмотря на свой возраст, эти мальчики и девочки знают, какой ценой досталась Великая Победа.

Читателям «Комсомольской правды – Ростов предстоит нелегкий выбор – отдать свой голос наиболее приглянувшемуся участнику или участнице.

Наше голосование будет длиться месяц. После мы подведем итоги и наградим трех участников, набравших наибольшее количество голосов, ценными призами.