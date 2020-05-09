Песня на балконе в Ростове-на-Дону в День Победы 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Впервые в истории празднование Дня Победы проходит в режиме онлайн. Несмотря на то, что празднование проходит в ограниченном режиме из-за режима самоизоляции, поздравить ветеранов можно. Ростовчане могут поддержать дух праздника акцией «Песня на балконе».

Каждый желающий может выйти на балкон и громко спеть любимую песню военных лет, например, Давида Тухманова «День Победы».

В Ростове-на-Дону акция «Песня на балконе» 9 мая стартует в 11.00

В память о павших воинах некоторые ростовчане вышли на улице с плакатами своих героевФото: Дадаян Давид

11.15 Ростовчане начинают собираться у окон, чтобы поучаствовать в акции и исполнить любимые песни военных лет.

Люди с интересом наблюдают за ходом акцииФото: Дадаян Давид

11:16 Во дворах организовали небольшие концертные площадки. Жители из окон подпевали и аплодировали артистам. "Катюшу" исполнили в ЖК "Голубые ели" по 40-летия Победы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/778054" frameborder="0"></iframe> Песни военных лет исполнили для ростовчан.

11:20 К акции подключились многие ростовчане. Так, на Космонавтов, 8/4 б тоже спели "Катюшу", а на Ворошиловском, 34 - "Синий платочек".

Уставшие от самоизоляции люди вышли на улицу посмотреть на артистовФото: Дадаян Давид

11:38 Видео и фото горожане публикуют в социальных сетях с хэштегом #поемдвором.

Многие решили не нарушать самоизоляцию и наблюдали и оконФото: Дадаян Давид

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/778050" frameborder="0"></iframe> Град обрушился на Ростов 9 мая.

11:40 Погода начала стремительно удушаться и людей попросили разойтись по домам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/778038" frameborder="0"></iframe> Акиця «Песня на балконе» в ЖК "Голубые ели".

12:01 Дождь с градом не сломил дух праздника. Люди разошлись по домам, но песни военных продолжили звучать в ростовских дворах. В ЖК "Красный Аксай" праздничное настроение жителям придала музыка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/778057" frameborder="0"></iframe> Песни военных лет продолжили звучать в ростовских дворах.

13:08 Администрация Пролетарского района Ростова решила не оставаться вдалеке от праздника. Концерт прошел прямо на балконе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/778085" frameborder="0"></iframe> Музыка создала праздничное настроение людям.Владимир ДОБРИЦКИЙ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/778083" frameborder="0"></iframe> Песни на балконе администрации Пролетарского района.Владимир ДОБРИЦКИЙ

14:20 Ростовчане выходят на улицу, чтобы посмотреть уличные концерты. Люди собираются толпами и подпевают. Многие появляются во дворе вместе с детьми. "Масочный режим" соблюдают не все.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/778101" frameborder="0"></iframe> Концерты проходят в ростовских дворах.Владимир ДОБРИЦКИЙ

15:06 Непогода мешает проведению дворовых концертов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/778137" frameborder="0"></iframe> Многие люди предпочли отказаться от прогулок 9 мая из-за непогоды.

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