Песня на балконе в Ростове-на-Дону в День Победы 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция
Впервые в истории празднование Дня Победы проходит в режиме онлайн. Несмотря на то, что празднование проходит в ограниченном режиме из-за режима самоизоляции, поздравить ветеранов можно. Ростовчане могут поддержать дух праздника акцией «Песня на балконе».
Каждый желающий может выйти на балкон и громко спеть любимую песню военных лет, например, Давида Тухманова «День Победы».
В Ростове-на-Дону акция «Песня на балконе» 9 мая стартует в 11.00
В память о павших воинах некоторые ростовчане вышли на улице с плакатами своих героевФото: Дадаян Давид
11.15 Ростовчане начинают собираться у окон, чтобы поучаствовать в акции и исполнить любимые песни военных лет.
Люди с интересом наблюдают за ходом акцииФото: Дадаян Давид
11:16 Во дворах организовали небольшие концертные площадки. Жители из окон подпевали и аплодировали артистам. "Катюшу" исполнили в ЖК "Голубые ели" по 40-летия Победы.
Песни военных лет исполнили для ростовчан.
11:20 К акции подключились многие ростовчане. Так, на Космонавтов, 8/4 б тоже спели "Катюшу", а на Ворошиловском, 34 - "Синий платочек".
Уставшие от самоизоляции люди вышли на улицу посмотреть на артистовФото: Дадаян Давид
11:38 Видео и фото горожане публикуют в социальных сетях с хэштегом #поемдвором.
Многие решили не нарушать самоизоляцию и наблюдали и оконФото: Дадаян Давид
Град обрушился на Ростов 9 мая.
11:40 Погода начала стремительно удушаться и людей попросили разойтись по домам.
Акиця «Песня на балконе» в ЖК "Голубые ели".
12:01 Дождь с градом не сломил дух праздника. Люди разошлись по домам, но песни военных продолжили звучать в ростовских дворах. В ЖК "Красный Аксай" праздничное настроение жителям придала музыка.
Песни военных лет продолжили звучать в ростовских дворах.
13:08 Администрация Пролетарского района Ростова решила не оставаться вдалеке от праздника. Концерт прошел прямо на балконе.
Музыка создала праздничное настроение людям.Владимир ДОБРИЦКИЙ
Песни на балконе администрации Пролетарского района.Владимир ДОБРИЦКИЙ
14:20 Ростовчане выходят на улицу, чтобы посмотреть уличные концерты. Люди собираются толпами и подпевают. Многие появляются во дворе вместе с детьми. "Масочный режим" соблюдают не все.
Концерты проходят в ростовских дворах.Владимир ДОБРИЦКИЙ
15:06 Непогода мешает проведению дворовых концертов.
Многие люди предпочли отказаться от прогулок 9 мая из-за непогоды.
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День Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция событий
9 Мая – праздник, который не возможен без слез на глазах. Мы вспоминаем тех, кто сражался за Родину. Ковал победу в тылу. Спасибо Вам, ветераны, за то, что подарили нам жизнь и мирное небо над головой. Впервые в истории мы отмечаем этот день в режиме онлайн (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU