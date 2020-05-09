День Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция событий

День Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2020 года: сегодня в режиме онлайн на нашем сайте вы сможете следить за тем, что происходит в городе в этот день.

9 Мая – праздник, который не возможен без слез на глазах. Мы вспоминаем тех, кто сражался за Родину. Ковал победу в тылу. Спасибо Вам, ветераны, за то, что подарили нам жизнь и мирное небо над головой.

Сегодня из-за ограничений, связанных с коронавиурсом, не будет парада на Театральной площади и салют не озарит небо над Ростовом.

Большая часть событий пройдет в режиме онлайн. Как город чтит своих героев, смотрите на нашем сайте. Мы обновляем информацию в онлай-режиме.

11.09. Посмотрите, что происходит в городе. Улицы практически пустынны.

В городе не многолюдно. Все соблюдают режим самоизоляции.Фото: Юрий ПОЗДНЯК

11.08. Отметим, что в воздушном параде принимали участие В парадный строй в небе над Ростовом-на-Дону вошли самолеты военно-транспортной авиации ВКС России - Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактической авиации ЮВО - Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, штурмовики Су-25СМ3, вертолеты армейской авиации ЮВО - Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-26, Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М и Ка-52 «Аллигатор», которые пролетели над Театральной площадью.

10.52. На Театральной площади только что завершился воздушный парад. Смотрим, как это было:

9.49. На Театральную площадь приехали губернатор Василий Голубев и глава Заксобрания Александр Ищенко. На площади курсанты. Играет музыка. Планируется возложение цветов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/778019" frameborder="0"></iframe> Торжественный марш и начало авиашоу.

На Театральной площади выстроились курсантыФото: Юрий ПОЗДНЯК

Руководство региона отлает дань памяти павшим воинамФото: Юрий ПОЗДНЯК

9.45 На Театральной площади пусто, но периодически приходят семьи возложить цветы.

Возлагают цветы к Вечному огнюФото: Иван ТИМОФЕЕВ

9.27 Отметим, что акция бессмертный полк пройдет в режиме онлайн.

Сделать это можно следующим образом: каждый человек может принять в ней участие, не выходя из дома. Но стоит поторопиться, заявки принимаются до 02:00 9 мая. Чтобы стать участником, необходимо заполнить форму с информацией и фото родственника-ветерана и своим фото на сайте Бессмертного полка России - polkrf.ru или одной из партнёрских площадок: сайте проекта «Банк Памяти», через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассниках». В итоге будет создана единая база данных из фотографий участника войны и его родственника с символикой акции. Трансляция пройдет на различных медиаэкранах, телеканалах, online-платформах портале «Бессмертный полк».

08.15: До красочного авиашоу осталось чуть меньше двух часов. Военные самолеты пролетят в небе над Ростовом.