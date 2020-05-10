Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 10 мая 2020 года: количество заболевших увеличилось до 1763 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 10 мая 2020 года: медики вылечили уже 388 человек.

В Ростовской области 1763 человека заразились коронавирусом. По информации Роспотребнадзора, было зафиксировано 89 новых случаев заболевания. За последние сутки скончались два пациента. Всего жизни 21 пациента медикам спасти не удалось. Выздороветь смогли уже 388 человек.

Наибольшее число новых больных – 28 – зарегистрировано в Ростове-на-Дону. Восемь новых больных зафиксировано в Ремонтненском районе, по пять - в Белокалитвинском и Мартыновском, по четыре - в Весёловском, Заветинском и Константиновском районах, по три – в Таганроге и Шахтах, по два – в Батайске, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Багаевском, Кагальницком, Обливском, Орловском районах, по одному – в Гукове, Донецке, Новочеркасске, Волгодонском, Дубовском, Зерноградском, Каменском, Семикаракорском и Целинском районах.

Опасной инфекцией в последние сутки заразились 39,3% - в возрасте от 18 до 45 лет, 32,6% - от 46 до 65 лет, 19,1% - от 66 до 79 лет, 9% - дети.

Под медицинским наблюдением - 6 832 человека, из них на самоизоляции по месту жительства – 6 806 человек. Снято с медицинского наблюдения почти 19 тысяч жителей Ростовской области.

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