Одного из лидеров Третьего рейха Генриха Гиммлера записали в герои "Бессмертного полка"

Традиционная акция "Бессмертный полк" в этом году преподнесла участникам множество сюрпризов. Впервые чествование героев прошло в режиме онлайн. Снимок одного из лидеров Третьего рейха Генриха Гиммлера увидели в профиле солдата из Ростова-на-Дону.

По словам очевидцев, полковник Василий Алексеев из Ростовской области появился на сайте с фотографией влиятельно противника, который являлся одним из организаторов Холокоста.

За разъяснениями "Комсомольская правда-Ростов" обратилась в региональный штаб.

- Нам поступила информация об этом факте. Мы разбирались в данном вопросе, искали профиль ветерана, но пока не нашли. Подобные попытки зарегистрировать анкеты ветеранов с фотографиями известных противников поступали, но все они были отклонены, - сказал координатор движения "Бессмертный полк" в Ростове-на-Дону Андрей Кудряков.

По его словам, в день проведения акции были зафиксированы хакерские атаки, которые удалось своевременно блокировать.

- Накануне 9 мая нам поступило около 8 тысяч заявок от участников. По предварительным подсчетам, всего в акции поучаствовали около 20 тысяч жителей Ростовской области. Мы обаятельно проведем "Бессмертный полк" в традиционном формате после парада Победы. Ожидается, что он пройдет после снятия режима самоизоляции, - отметил Андрей Кудряков.