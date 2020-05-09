Акция Бессмертного полка в Ростове-на-Дону 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Акция Бессмертного полка в Ростове-на-Дону 9 мая 2020 года: 75-летие Победы в Великой отечественной войны в этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки жители Ростовской области, как и все страны, отмечают дома. После снятия режима самоизоляции состоится торжественный парад, общественно-массовые мероприятия и салют. Ставшая традиционной акция "Бессмертный полк" проходит в режиме онлайн.

Для участия в акции желающим нужно заполнить форму на официальном сайте Бессмертного полка России, добавить фотографию ветерана Великой Отечественной войны, написать его историю, а также загрузить свое фото со штандартном. Сформированный видеоряд будет транслироваться на уличных и торговых медиаэкранах по всей стране. Таблички можно выставить в окнах своих квартир или балконов.

В Ростовской области старт традиционной акции дал губернатор Василий Голубев. Глава региона сменил заглавную картинку (аватар) в личных аккаунтах в социальных сетях, разместив там фотографию своего деда-фронтовика - Максима Савельевича Юрова, который ушел на фронт в первые же дни войны, воевал в составе 120-го стрелкового полка, дважды отличившись в боях за освобождение Крыма и Украины. Примеру донского губернатора в социальных сетях последовали уже более 9 тысяч жителей Ростовской области, других регионов и стран.

- Радует вовлеченность нынешнего поколения в акции, посвященные 75-летию Великой Победы. И то, что эти акции проходят удаленно, в онлайн формате, ничуть не умаляет их искренности и душевности. Спасибо всем неравнодушным жителям Дона!, - написал у себя на страничке в соцсети донской губернатор.

В Ростовской области Бессмертный полк должен стартовать в 11.00.

golubev.v.u Василий Голубев поддержал онлайн акции, посвященные Дню Победы

Бессмертный полк онлайн .Из-за пандемии коронавируса всенародно любимая акция стала виртуальной

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