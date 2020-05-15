2020-05-15T11:03:30+03:00
Коронавирус Covid-19

На Дону зарегистрировали еще 89 случаев заражения COVID-19

Всего в регионе уже 2200 человек подхватили инфекцию
Дадаян Давид
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19 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: ООН19 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: ООН
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15 мая стало известно, что в Ростовской области еще 89 человек заразились коронавирусом. Всего на Дону зафиксировано уже 2200 случаев инфицирования. По данным регионального правительства, выздоровело 629 человека, а скончались - 25.

Статистика по количеству пациентов в тяжелом состоянии немного улучшилось по сравнению со вчерашним днем. Сегодня их всего 19 человек. Все они подключены к аппаратам ИВЛ, так как самостоятельно дышать не могут.

Среди новых заболевших абсолютное большинство - это люди среднего возраста. Также больше всего новых зараженных проживает в Ростове-на-Дону.

Добавим, что под медицинским наблюдением находятся 7169 пациентов, из них практически все - на самоизоляции . За весь период пандемии врачи обследовали около 28,6 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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