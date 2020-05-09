2020-05-09T11:04:37+03:00
Общество

Воздушный Парад Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Воздушный Парад Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2020 года: летчики покажут фигуры высшего пилотажа
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В небе над Ростовом пройдет авиашоуВ небе над Ростовом пройдет авиашоуФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Воздушный Парад Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2020 года: красочное шоу в небе над Ростовом

Воздушный Парад Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2020 года: демонстрационные пролеты авиации будут проведены 9 мая 2020 года в 10 часов утра, – рассказал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников. Следите за событиями в режиме онлайн.

10.03: Воздушный парад начинается. Вот полетели вертолеты.

10.15: Летят истребители

10.28 В парадный строй в небе над Ростовом-на-Дону вошли самолеты военно-транспортной авиации ВКС России - Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактической авиации ЮВО - Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, штурмовики Су-25СМ3, вертолеты армейской авиации ЮВО - Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-26, Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М и Ка-52 «Аллигатор», которые пролетели над Театральной площадью.

Парад начался с минуты молчания. Потом - гимн России. После "оркестровки" полетели вертолеты и самолеты.

Воздушный парад в Ростове-на-Дону.В небе появились вертолеты

Самолеты над Ростовом.Вот летят истребители

9 Мая. Ростов.Воздушный парад

Торжественный марш и начало авиашоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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