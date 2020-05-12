2020-05-12T13:44:02+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону общественный транспорт переходит на привычный режим работы с 12 мая

В регионе сохраняется "масочный" режим
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Общественный транспорт города возвращается к работе в прежнем режиме. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-ДонуОбщественный транспорт города возвращается к работе в прежнем режиме. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Изменить размер текста:

В донской столице во вторник, 12 мая, городские власти переводят общественный транспорт на прежний режим работы, который действовал до введения ограничительных мер из-за новой коронавирусной инфекции. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут ездить также, как до введения режима самоизоляции.

Ранее в городе был изменен график работы из-за пандемии коронавируса и нерабочих дней. На маршрутах временно было сокращено количество транспорта, а в салонах проводилась регулярная тотальная дезинфекция.

- В целях обеспечения требований Роспотребнадзора о соблюдении пассажирами социальной дистанции в общественном транспорте число транспортных единиц на маршрутах будет увеличиваться постепенно с учетом фактического пассажиропотока, - рассказали в ростовской мэрии.

Сейчас в донском регионе продолжают действовать ограничительные меры, установленные постановлением правительства Ростовской области № 272. Соблюдать "масочный" режим людям придется до особого распоряжения губернатора Василия Голубева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Единоразовые выплаты на детей в Ростове-на-Дону в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

Выясняем, кому положены единоразовые выплаты на детей в Ростове-на-Дону в 2020 году (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Приметы на Рождество
Рождество — многонациональный, сближающий народы праздник. Его отмечают представители всех христианских конфессий. Рассказываем о народных приметах на католическое и православное Рождество, а также о том, что можно и что нельзя делать 25 декабря 2020 года
Новости 24
Власти Ростовской области окажут поддержу предприятиям, пострадавшим из-за коронавируса
Самокат - не игрушка: в Шахтах 9-летняя девочка попала под машину
Глава департамента потребительского рынка Ростовской области назвала обоснованными цены на медицинские маски от 20 до 200 рублей
Солнечная самоизоляция: ростовчане обсуждают голого мужчину, загорающего на крыше дома
Ростовчанка попросила подругу купить ей лекарства и осталась без крупной суммы денег
В Ростовской области мужчина погиб при пожаре из-за сигареты
Злоумышленница в Ростове похитила с карты ничего не подозревающей арендодательницы 90 тысяч рублей
Ростовчанин под видом рабочего пришел к женщине домой и похитил 240 тысяч рублей
Футболист Рагнар Сигурдссон признался в любви Ростову
Мужчина из Ростовской области пытался украсть рельсы с железной дороги
Жителя Ростовской области задержали по подозрению в мошенничестве из-за самовара
Пять новых судей назначили в Ростовской области
В Ростовской области семьям с детьми от 3 до 15 лет выплатят по 10 тысяч рублей
В центре Ростова-на-Дону мужчина попал под автобус