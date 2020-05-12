В Ростове-на-Дону общественный транспорт переходит на привычный режим работы с 12 мая

В донской столице во вторник, 12 мая, городские власти переводят общественный транспорт на прежний режим работы, который действовал до введения ограничительных мер из-за новой коронавирусной инфекции. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут ездить также, как до введения режима самоизоляции.

Ранее в городе был изменен график работы из-за пандемии коронавируса и нерабочих дней. На маршрутах временно было сокращено количество транспорта, а в салонах проводилась регулярная тотальная дезинфекция.

- В целях обеспечения требований Роспотребнадзора о соблюдении пассажирами социальной дистанции в общественном транспорте число транспортных единиц на маршрутах будет увеличиваться постепенно с учетом фактического пассажиропотока, - рассказали в ростовской мэрии.

Сейчас в донском регионе продолжают действовать ограничительные меры, установленные постановлением правительства Ростовской области № 272. Соблюдать "масочный" режим людям придется до особого распоряжения губернатора Василия Голубева.

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