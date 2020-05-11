2020-05-11T19:17:18+03:00
Общество

Единоразовые выплаты на детей в Ростове-на-Дону в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

Выясняем, кому положены единоразовые выплаты на детей в Ростове-на-Дону в 2020 году
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Единоразовые выплаты на детей в Ростове-на-Дону в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получитьЕдиноразовые выплаты на детей в Ростове-на-Дону в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получитьФото: Евгения ГУСЕВА
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В понедельник, 11 мая, президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам затронул и тему помощи семьям с детьми. Финансовую поддержку пообещали сразу нескольким категориям граждан. Выясняем, кто сможет рассчитывать на единоразовые выплаты на детей в 2020 году, и когда люди получат деньги.

Президент России Владимир Путин поручил:

- Обеспечить разовую выплату 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет.

- Расширить перечень получателей выплат 5 тысяч рублей для детей до 3 лет, независимо от материнского капитала.

- Единовременная выплата в 33 тысячи рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет и проживающего в семьях, где доход на одного человека ниже прожиточного минимума.

В своем выступлении Владимир Путин подчеркнул, что все формальности, связанные с выплатами, для людей должны быть максимально облегчены. Легче всего людям оформить документы дистанционно – с помощью портала Госуслуги или подойти в ближайшем отделении Пенсионного фонда.

- Сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли решение: для получения единовременной помощи не вводить формальных критериев, - говорит глава государства – Условие только одно – помощь должны получить все, кто в ней нуждается.

Все выплаты начнут осуществлять с 1 июня 2020 года, но подать документы люди могут в любой день, начиная с 12 мая.

Новые денежные выплаты предусмотрены Указом президента № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

Стоит отметить, что глава государства также изменил минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Эта выплата повысится в два раза - с 3375 рублей до 6751 рубля. Такую сумму пособия будут получать неработающие родители, а также студенты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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