Выплаты детям до трех лет в Ростове-на-Дону 2020: как получить, кому и когда выплатят

Выплаты детям от 0 до 3 лет в Ростове-на-Дону 2020: как получить, кому и когда выплатят. В регионе уже начали делать выплаты в размере 5 тысяч рублей семьям с детьми до трех лет. По данным регионального Отделения Пенсионного фонда только в апреле ее получили свыше 32 тысяч донских семей. Речь идет о сумме в 175 миллионов (!) рублей.

КОМУ И СКОЛЬКО

Право на ежемесячные выплаты за апрель-июнь текущего года - по пять тысяч рублей за каждый месяц - можно получить в том случае, если второй или последующий ребенок рожден или усыновлен с 1 апреля 2017 по 30 июня 2020 года. А также, если первый малыш рожден или усыновлен с 1 января по 30 июня 2020 года.

При этом ежемесячная выплата положена на каждого ребенка: если в семье один ребенок до трех лет, то выплачивается 5 тысяч рублей в месяц, если два – 10 тысяч рублей в месяц и так далее.

Выплата осуществляется за те месяцы, когда ребенок младше трех лет, а также за месяц, в котором он достиг этого возраста. Например, если же ребенку исполнится три года в мае, то в этом случае ежемесячная выплата положена за два месяца.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С 30 ИЮНЯ

Общий период, в течение которого жители Дона могут обратиться за выплатой, составляет пять месяцев. То есть заявления будут приниматься до 1 октября нынешнего года. И будут предоставлены за все месяцы с апреля по июнь, при наличии у семьи соответствующего права.

Но вот при подаче заявления после 30 июня деньги выплатят сразу за весь период, то есть не по пять тысяч, а разом 15 тысяч рублей.

Если же в семье двое и более детей в возрасте до трех лет, то для получения за каждого из них этой самой выплаты заполняется только одно общее заявление.

КТО ДОЛЖЕН ПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Дополнительная ежемесячная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи. Она не зависит от доходов, наличия работы и получения заработной платы, а также каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. А в соответствии с Указом Президента от 11 мая 2010 г. № 317 право на нее расширено и больше не связано с правом на материнский капитал.

Но важно знать - при наличии сертификата на материнский капитал заявление должен подать владелец сертификата.

Если ребенок единственный и право на материнский капитал отсутствует, то заявление может подать любой родитель, который записан в свидетельстве о рождении ребенка. Если заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ И КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Заявление может быть подано в форме электронного документа через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» или через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда, - рассказали специалисты. - В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции прием граждан в Пенсионном фонде в настоящее время ведется только по предварительной записи. Записаться на прием можно через официальный сайт или по телефону «горячих линий» (см. ниже).

Если заявление подано в электронном виде через сайт Госуслуг, то заявитель получит уведомление в электронной форме о статусе рассмотрения заявления.

Помимо паспортных данных, свидетельства о рождении ребенка, в заявлении нужно указать номер СНИЛС заявителя и номер банковского счета, на который поступит выплата. А вот доставка ежемесячной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.

Если заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВАЖНО

Самые распространенные ошибки донских семей при заполнении заявления*

- в заявлении указывают детей старше 3-х лет;

- заявление подал папа, который не обладает правом на сертификат на материнский капитал;

- у гражданина, подавшего заявление, отсутствует право на материнский (семейный) капитал;

- мама, оформившая заявление, лишена или ограничена в родительских правах в отношении ребенка (детей);

- заявитель не имеет гражданства Российской Федерации;

- в реквизитах получателя выплаты указывают счёт другого лица, не владельца сертификата;

- в заявлении допущены ошибки в банковских реквизитах.

*По данным ОПФР по РО.

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