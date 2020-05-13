Выплаты детям от 3 до 16 лет в Ростове-на-Дону 2020: как получить и когда выплатят. Речь идет о единовременной выплате на детей в размере десяти тысяч рублей, которую после обращения главы государства вот уже несколько дней пытаются оформить многие родители. Так, подать заявление можно через сайт Госуслуги, однако не у всех получается сделать это с первого раза. Большинство тех, у кого получилось в первые дни, признаются - делали это в ночи. К слову, заявление на выплату может подать любой родитель, который записан в свидетельстве о рождении ребенка. Если это сделают оба, то выплату получит тот, кто подал заявление первым.

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕЙЧАС

Известно, что подать необходимое заявление можно пока двумя способами - через любое отделение Пенсионного фонда. Для этого нужно через личный кабинет записаться на прием к специалисту, или сделать это по телефону. В назначенное время родителю нужно будет прийти туда с документами - свои паспортом, свидетельством о рождении ребенка и иметь реквизиты банковского счета.

Второй вариант - через Госуслуги - менее затратный во временном промежутке. На сайте нужно заполнить необходимую форму - там указать те же данные паспорта, свидетельства о рождении и банковского счета.

Если же регистрации на портале у родителей нет, то ее можно будет сделать только через МФЦ. Они пока также работают только по предварительной записи: то есть нужно позвонить по телефону специалистам и ждать назначенного времени.

Как объясняют эксперты, проблемы с порталом могли возникнуть из-за того, что слишком много родителей разом решили воспользоваться правом. При этом не все знают - времени на это еще достаточно.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Как рассказали в Отделении Пенсионного фонда Ростовской области, единовременная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи. Она не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.

Получить ее можно на каждого ребенка от трех до 16 лет, который достиг указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия права на материнский капитал.

Если же ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая (дата вступления в силу Указа Президента от 11 мая 2010 г. № 317, - прим. автр.), то выплата полагаться не будет.

При этом, если в семье подрастают несколько детей такого же возраста, то деньги заплатят за каждого ребенка. И для получения за каждого из них единовременной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более в таком случае подавать не требуется.

Выплаты получит только один из родителей.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

КОГДА НАЧНУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ

В Отделении Пенсионного фонда региона добавили, что у семей есть почти пять (!) месяцев, чтобы обратиться за выплатой: заявления можно давать до 1 октября 2020 года. Но даже если заявление будет подано в мае, выплаты начнутся только с июня месяца.

Известно, что если заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионного Фонда, то в случае положительного решения деньги перечислят в установленный законом срок без дополнительного уведомления. При этом узнать о принятом положительном решении можно самостоятельно, позвонив по телефону в то отделение, где былы поданы документы.

А вот в случае отказа, заявителю направят заказное письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня после дня принятия решения. При подаче же заявления через портал Госуслуг, уведомление о статусе его рассмотрения появится там же.

И, кстати, доставка единовременной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Как быть, если ребенку исполнится три года с апреля по июнь?

По словам специалистов Пенсионного фонда, если ребенку исполнится три года в апреле, то семья может получить ежемесячную выплату в размере пяти тысяч рублей за апрель, а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

Тем малышам, кому исполнилось три года только в мае, то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей (всего – 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

А вот, если ребенку исполнится три года в июне, то семья может получить ежемесячную выплату в размере пяти тысяч рублей за апрель, май и июнь (всего – 15 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

Разбираемся, как получить выплату на ребенка.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

КОНКРЕТНО

Кто не получит выплату

- при лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении ребенка;

- в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовременную выплату;

- при предоставлении недостоверных сведений.

НА ЗАМЕТКУ

На что важно обратить внимание при подаче заявления?

- помощь оказывается гражданам России. Если лицо утратило гражданство РФ, то выплата не осуществляется;

- поддержка оказывается гражданам РФ, проживающим на ее территории. В случае постоянного проживания семьи за пределами страны, единовременная выплата не осуществляется;

- опекуны ребенка смогут оформить единовременную выплату, обратившись лично в клиентскую службу ПФР или в МФЦ;

- в заявлении необходимо указать данные именно банковского счета заявителя. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.

АЛЛО!

Телефон горячей линии Пенсионного фонда Ростовской области: 8 (863) 306-10-20.

Единый многоканальный справочный телефон МФЦ Ростова-на-Дону: +7 (863) 282-55-55.

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