Имена Победы: героическая оборона ростовского вокзала под командованием Гукаса Мадояна

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне "Комсомольская правда" дает старт проекту "Имена Победы". Он призван сохранить историческую память о выдающихся личностях, именами которых названы ростовские улицы. Каждую неделю в нашей газете, а также на сайте, вы, наши читатели, сможете ознакомиться с историей одного из героев страшной войны.

Ростов-на-Дону - крупнейший город на юге России. В середине прошлого века, в самом начале войны, здесь концентрировались огромные экономические ресурсы. 1943 год стал решающим для Ростова и его жителей. В морозные дни февраля он был навсегда освобожден от фашистов. Немалую роль в этом сыграли солдаты, воевавшие под началом выдающегося командира Гукаса Мадояна.

Между военным делом и торговлей

Гукас Карапетович Мадоян родился в 1906 году в Карсской области Российской империи. В юности воевал на гражданской войне на стороне красных. Затем он стал расширять свои боевые навыки и в 1924 году окончил обучение в пехотной школе. В последующем были курсы "Выстрел" и диплом военной академии имени М.В. Фрунзе.

Мадояну приходилось всю жизнь чередовать военное дело и хозяйственную деятельность. В период мирной жизни он работал в сфере общественного питания Армении. Со временем карьера пошла вверх, и Гукаса Карапетовича назначили на должность начальника отдела торговли оружием в Ереване, а затем он работал в главном гастрономе армянской столицы.

В самом начале Великой Отечественной войны Мадояна призвали в армию. В возрасте 35 лет Гукас Карапетович стал командиром роты. Подвиг солдат под его началом невозможно переоценить. То, что им удалось сделать, - настоящее чудо. 1943 год стал решающим для южной столицы. Фашисты во второй раз заняли город и превратили его в настоящую крепость. Захватчики готовились к плотной обороне, так как к Ростову уже подходила 28-я армия, готовая вернуть контроль над городом. Немцы укрепились на правом берегу и заняли здание ж/д вокзала.

Морозной ночью несколько батальонов Красной армии попытались прорваться в Ростов. Им пришлось идти по замерзшему Дону, но они были замечены вражескими часовыми. Началась настоящая бойня. Многие красноармейцы погибли и получили страшные увечья.

Только вперед!

Единственным командиром, оставшимся в строю после зимних сражений 1943 года, был старший лейтенант Гукас Мадоян. Он взял командование над теми, кто еще мог сражаться и держать в руках винтовку. Всего набралось около 800 человек. Ранним утром 8 февраля солдаты пошли в атаку. Мадоян учел все ошибки прошлых наступлений, что позволило его солдатам молниеносно прорваться к зданию железнодорожного вокзала и захватить его. Бойцы рассредоточились по огневым точкам и засели в глухую оборону. В течение шести следующих дней они отбили 43 атаки превосходящего по силе врага.

Опыт и военная стратегия

10 февраля фашисты выдвинули ультиматум нашим солдатам: освободите вокзал или будете уничтожены. Мадоян вместе с боевыми товарищами не дрогнул и продолжил защищать занятый рубеж. Тогда враг приступил к бомбардировке всей территории вокзала. Вскоре начался масштабный пожар - все было объято пламенем. Мадояну нужно было незамедлительно принимать решение, что делать дальше и как спасти оставшихся солдат. Поступил приказ: отходить к зданию Лензавода, где за прочными стенами можно было укрыться на время артобстрела.

Вечером 13 февраля советские солдаты снова бросились в атаку. Им удалось подавить сопротивление противника и снова занять здание вокзала. Отбить его фашисты уже не смогли: в ночь с 13 на 14 февраля Красная армия зашла в Ростов, и гитлеровцы отступили. Южная столица была освобождена.

Здание железнодарожного вокзала в Ростове-на-Дону в годы войны. Фото: pomnivoinu.ru

Герой Советского Союза

После этих событий Гукас Карапетович получил звание Героя Советского Союза и остался на фронте. В 1944-м был тяжело ранен в боях за освобождение Польши под Дембицей. После войны вернулся в Армению, где стал заместителем министра торговли Армянской ССР.

Сегодня фамилию легендарного командира Гукаса Мадояна носит улица в Западном районе Ростова-на-Дону. Она простирается от Рабочей площади до Змиевской балки. Свое название получила в 1968 году - через несколько лет после смерти великого командира.

Проект подготовлен при поддержке правительства РО.