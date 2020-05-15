2020-05-15T14:23:26+03:00
Общество

В Международный день семьи у мамы с covid-статусом родилась двойня

Новорожденных и счастливых родителей тепло поздравил глава Администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко
Ольга ГОПАЛО
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В городской больнице №20 у женщины с положительным covid-статусом родилась двойня.В городской больнице №20 у женщины с положительным covid-статусом родилась двойня.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В пятницу, 15 мая, во всем мире отмечают один из самых светлых праздников - Международный день семьи. А вот для молодых родителей из Ростова-на-Дону этот день навсегда войдет в историю, как еще и один из самых счастливых в жизни: у ростовчанки с положительным covid-статусом родилась двойня. Об этом в своем Instagram рассказал глава Администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, тепло поздравив семью с радостным событием.

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Дорогие ростовчане! Поздравляю всех с Международным днем семьи!
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- В такой замечательный день в Ростове произошло неординарное событие, - написал Алексей Валентинович в своем Интернет-блоге. - В городской больнице №20 у женщины с положительным covid-статусом родилась двойня. И это первый случай в донской столице!

Он также подчеркнул, что такое стало возможным, благодаря слаженной и профессиональной работе врачей.

Известно, что на свет появились две девочки. Счастливая мама чувствует себя хорошо. А вот малышки родились с небольшим весом, и потому пока помещены в специальные кювезы. Там они пробудут какое-то время до тех пор, пока немного не подрастут и не окрепнут. К слову, дышат девочки самостоятельно. Однако для стабилизации состояния их все же подключили к кислороду.

Малышки пока помещены в специальные кювезы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Малышки пока помещены в специальные кювезы.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Желаю младенцам и их маме крепкого здоровья, благополучия и счастья! - завершил пост-поздравление Алексей Логвиненко. - Поздравляю всех с Международным днем семьи!

Напомним, это не первый случай в Ростове-на-Дону, когда женщины с положительным covid-статусом благополучно рождают малышей. Однако двойня пока появилась на свет у мамы с таким диагнозом впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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