Логвиненко рассказал о рождении ребенка у ростовчанки с коронавирусом
Градоначальник Алексей Логвиненко сообщил в своем инстаграме об успешных родах ростовчанки с коронавирусом. Здоровый ребенок появился на свет в инфекционном госпитале городской больницы №20.
- Роды принимала команда медицинских работников городской больницы №20: анестезиологи, акушер- гинекологи, акушерки и неонатолог. Родилась доношенная девочка. Мать и ребенок чувствуют себя удовлетворительно, - написал глава администрации донской столицы у себя на странице в соцсети.
Напомним, что с 3 мая горбольница №20 специализируется на ведении и приеме беременных, рожениц и новорожденных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Таким образом, родившаяся малышка стала уже третьим ребенком, появившимся у женщин с ковидом в Ростове. До этого двое родов были проведены в «инфекционке» ЦГБ.
Алексей Логвиненко также отметил, что третьи роды удачно совпали с международным Днем акушерки, который отмечается тоже 5 мая. Ростовский градоначальник не упустил возможности поздравить медработников с их профессиональным праздником.
- Сегодня, в международный день акушерки, хочется сказать слова благодарности всем акушеркам города Ростова-на-Дону за их почетный и такой важный для каждого труд! – обратился к медикам сити-менеджер.
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ИСТОЧНИК KP.RU