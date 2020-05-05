Логвиненко рассказал о рождении ребенка у ростовчанки с коронавирусом

5 Май 2020 2020-05-05T14:38:29+03:00

Ростовский градоначальник рассказал, что мать и ребенок чувствуют себя удовлетворительно. Фото: instagram.com/logvinenko_rnd

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Градоначальник Алексей Логвиненко сообщил в своем инстаграме об успешных родах ростовчанки с коронавирусом. Здоровый ребенок появился на свет в инфекционном госпитале городской больницы №20.

- Роды принимала команда медицинских работников городской больницы №20: анестезиологи, акушер- гинекологи, акушерки и неонатолог. Родилась доношенная девочка. Мать и ребенок чувствуют себя удовлетворительно, - написал глава администрации донской столицы у себя на странице в соцсети.

Напомним, что с 3 мая горбольница №20 специализируется на ведении и приеме беременных, рожениц и новорожденных с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Таким образом, родившаяся малышка стала уже третьим ребенком, появившимся у женщин с ковидом в Ростове. До этого двое родов были проведены в «инфекционке» ЦГБ.

Алексей Логвиненко также отметил, что третьи роды удачно совпали с международным Днем акушерки, который отмечается тоже 5 мая. Ростовский градоначальник не упустил возможности поздравить медработников с их профессиональным праздником.

- Сегодня, в международный день акушерки, хочется сказать слова благодарности всем акушеркам города Ростова-на-Дону за их почетный и такой важный для каждого труд! – обратился к медикам сити-менеджер.

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ИСТОЧНИК KP.RU