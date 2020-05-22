2020-05-22T15:03:18+03:00
Общество

В программе деловой пятницы с «Комсомольской правдой» эксперты расскажут, куда вложить деньги в кризис

Сегодня 22 мая в 15:30 пройдет онлайн трансляция интересного разговора со специалистами, которые расскажут, как правильно распоряжаться накоплениями в кризис и воспользоваться льготным кредитом на покупку жилья.
Дадаян Давид
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Приглашенные эксперты банковской, строительной и финансовой отраслей прольют свет на вопросы, которые волнуют очень многих людей.Приглашенные эксперты банковской, строительной и финансовой отраслей прольют свет на вопросы, которые волнуют очень многих людей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Задумываетесь потратить большую сумму денег, но переживаете из-за пандемии коронавируса? А может вас волнует вопрос грамотных инвестиций или сегодняшние цены на недвижимость? Как оформить кредитные каникулы и не остаться "без копейки"?

Вопросов много и ответы на них будут уже сегодня!

22 мая в 15:30 в формате онлайн трансляции пройдет деловая пятница на тему «Куда вложить средства в кризис?».

Приглашенные эксперты банковской, строительной и финансовой отраслей прольют свет на вопросы, которые волнуют очень многих людей. Узнай, как правильно инвестировать и быть "в плюсе"!

Для вашего удобства будет проводиться прямая трансляция на нашем Youtube - канале. Приглашаем присоединиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В программе деловой пятницы с «Комсомольской правдой» эксперты расскажут, куда вложить деньги в кризис
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