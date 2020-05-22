В программе деловой пятницы с «Комсомольской правдой» эксперты расскажут, куда вложить деньги в кризис

Задумываетесь потратить большую сумму денег, но переживаете из-за пандемии коронавируса? А может вас волнует вопрос грамотных инвестиций или сегодняшние цены на недвижимость? Как оформить кредитные каникулы и не остаться "без копейки"?

Вопросов много и ответы на них будут уже сегодня!

22 мая в 15:30 в формате онлайн трансляции пройдет деловая пятница на тему «Куда вложить средства в кризис?».

Приглашенные эксперты банковской, строительной и финансовой отраслей прольют свет на вопросы, которые волнуют очень многих людей. Узнай, как правильно инвестировать и быть "в плюсе"!

Для вашего удобства будет проводиться прямая трансляция на нашем Youtube - канале. Приглашаем присоединиться по ссылке.