"За особые заслуги!": к юбилею газеты "Комсомольская правда" городская Дума Ростова-на-Дону наградила ее сотрудников

22 мая в Ростове-на-Дону коллектив издания принимал у себя почетных гостей, которые посетили Комсомольскую правду в связи с 95-летием со дня печати первого номера всероссийской газеты. Заместитель Председателя Ростовской-на-Дону городской Думы Сергей Сухариев и начальник пресс-службы Михаил Добринский пришли не с пустыми руками. Они вручили заслуженные награды директору филиала Елене Соболевой и опытному журналисту Ольге Гопало.

- "Комсомольская правда" - это то издание, которое на сегодняшний день играет очень важную роль в продвижении информации о позитивных событиях нашего города! Наша пресс-служба с удовольствием работает с вами, - сказал Сергей Карпович.

Заместитель председателя городской думы вручил Елене Владимировне почетную грамоту "За особые заслуги перед городским сообществом". Кроме этого, благодарственное письмо "За интеллектуальное, культурное, нравственное воспитание и просвещение ростовчан и в связи с 95-летием выхода в свет первого номера газеты "Комсомольская правда" получила опытный журналист Ольга Гопало, которая работает в издании уже два десятка лет.

- У вас очень приятная атмосфера! Здесь всегда приятно находиться! Желанием вам успехов в работе и постоянного развития, - добавил Сергей Сухариев.