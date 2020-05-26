2020-05-26T17:48:15+03:00
Общество

"Установили импланты": фарма-блогер из Таганрога Диденко показала грудь после операции по увеличению

Знаменитая на всю страну участница "вечеринки с сухим льдом" продемонстрировала подписчикам результаты работы хирурга и рассказала о своем состоянии. [видео]
Дадаян Давид
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Девушке установили импланты по 325 мл. Фото: соц. сети.Девушке установили импланты по 325 мл. Фото: соц. сети.
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Знаменитая на всю страну фарма-блогер Екатерина Диденко буквально на днях сделала операцию по увеличению груди. Девушка выбрала клинику, заранее подготовилась и решилась на серьезную процедуру. Все, что происходило далее, она снимала и выкладывала в социальные сети. Теперь ее подписчики могут с упоением просматривать ее инстаграм-дневник, где Екатерина в подробностях рассказала о своем состоянии после операции и результатах работы хирурга.

- Все, мы это сделали. Установили импланты по 325 мл. Меня ужасно морозит, сказали полежать час под теплым одеялом, - одно из первых, что сказала девушка сразу после операции.

Блогер рассказала, что во время операции она вообще ничего не чувствовала, так как находилась под наркозом. Больно не было. Девушка даже не поняла, в какой момент она уснула. Как призналась Екатерина, в первые несколько часов, пока она была в компрессионном белье, испытывала очень интересные чувства.

- Сейчас такое ощущение, что на грудь положили что-то тяжелое, типа утюга и его нельзя снять. Сегодня буду засыпать со снотворным,- отметила девушка.

didenko.katerinadidenko.katerina
Я уже новенькая , бодренькая) Сегодня ночь проведу в стационаре. А завтра домооои ) Вставили импланты в грудь mentor на 325мл+ забирали жир на бе драх (еле нашли нужное количество) Я сеи час в компрессионном белье, и результата увидеть не могу, но посмотрев сториз моего доктора @doctor.rust я афигела, как все круто получилось . Если бы у вас была финансовая возможность, какую бы операцию сделали? А я возможно, смогу осуществить чью-то мечту- но об этом чуть позже)
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На следующий день Екатерина проснулась в 4:00 утра. Действие обезболивающего закончилась и она почувствовала сильную боль. На видео, девушка показала "новую" грудь, а точнее ее часть. Подписчики увидели перевязки и пластыри на том месте, где должны быть швы от разрезов.

Как только она выписалась из больницы, сразу опубликовала пост в "инстаграме", где поделилась радостью со своими подписчиками. За несколько часов пост набрал больше 100 тысяч "лайков" и сотни комментариев. Точно можно сказать одно: теперь у Диденко "обновленная" грудь и, наверняка, начнется новая жизнь.

Эта история выглядит особо пикантной, если знать то, что ей предшествовало. Екатерина Диденко стало вдовой, после вечеринки с сухим льдом, которая проходила в Москве в честь дня ее рождения. В результате погибло несколько человек, включая ее мужа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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