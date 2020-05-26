2020-05-26T17:48:15+03:00
Общество

Перенос Парада Победы 2020 в Ростове-на-Дону: стала известна дата проведения

Перенос Парада Победы 2020 в Ростове-на-Дону: риски для здоровья участников шествия должны быть исключены
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Перенос Парада Победы 2020 в Ростове-на-Дону: стала известна дата проведения. Фото: Архив КППеренос Парада Победы 2020 в Ростове-на-Дону: стала известна дата проведения. Фото: Архив КП
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Перенос Парада Победы 2020 в Ростове-на-Дону: торжественное шествие пройдет 24 июня. Об этом сообщил Владимир Путин во время рабочей встречи.

- Мы сделаем это 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин, - сказал он.

Глава государства отметил, что риски для здоровья при подготовке к проведению Парада Победы должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены вовсе.

Ставшую традиционной акцию "Бессмертный полк" планируют провести 26 июля в день ВМФ. Владимир Путин допустил, что эта акция может быть опять перенесена, если специалисты посоветуют это сделать из-за эпидемической обстановки.

- Хочу сразу сказать: будем самым внимательным образом смотреть на развитие ситуации, оценивать возможные риски в предстоящие месяцы. И, конечно, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша «Бессмертного полка» на другие, более поздние сроки, - отметил президент.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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