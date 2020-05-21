2020-05-21T16:33:00+03:00
Общество

«Теперь его зовут Дик и его очень любят»: Щенок, которого расстреляли в центре города Шахты, нашел хозяина

Еще трое малышей ждут добрые руки, а стрелком сейчас занимаются правоохранители
Ольга ГОПАЛО
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Один из малышей уже нашел дом.Один из малышей уже нашел дом.Фото: Личный архив героя публикации
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Вопиющий случай в небольшом городке Ростовской области заставил содрогнутся даже видавших виды зоозащитников. Аккурат в центре города Шахты, рядом с центральным парком, мужчина вышел на улицу с ружьем и начал палить в щенков, которые прибились неподалеку. Все это произошло на глазах у местной жительницы, которая вызвала волонтеров и полицию.

Эти малыши мечтают о добром сердце. Фото: Личный архив героя публикации

Эти малыши мечтают о добром сердце.Фото: Личный архив героя публикации

Как рассказала директор центра безнадзорных животных «Святобор» Ольга Мосиюк, один щенок зверски убит, другой ранен. А одного несколько часов не могли найти - он забился где-то в уголке парка, и никакую не хотел выходить к людям. Но, как говорится, не было бы счастья, несчастье помогло. Один из малышей уже нашел дом.

- Все четверо, оставшиеся в живых, щенки, забраны! - сообщил Ольга. - Спасибо всем, кто отзывается и переживает за крошек. Один малыш уже нашел свой новый дом. Его теперь зовут Дик и хозяева его очень любят! Так же, хочется заметить, что и для мамы этих крошек, нашлись любящие ручки! Но ее еще предстоит отловить. Так как доверие к людям потеряно, собака не подходит близко.

Собак спасли, осталось найти им добрые руки. Фото: Личный архив героя публикации

Собак спасли, осталось найти им добрые руки.Фото: Личный архив героя публикации

В итоге в донском главке проводят проверку по факту произошедшего: сейчас шахтерским стрелком занимаются правоохранители.

- Заявление на возбуждение уголовного дела подано, - продолжила собеседница. - Врачами все подтверждено. Причинно-следственная связь установлена. Сухие факты. Больше не имеем права сообщать. Пишу и самой страшно.. Представьте, что делается в наших душах... Все переворачивается. За что? Ну чем помешали эти малыши... Я хочу заглянуть в глаза этому человеку и найти там ответ. Сегодня щенок, а завтра...?

АЛЛО!

Если вы хотите помочь малышам или забрать их себе, звоните по номеру телефона: 8-906-418-94-59.

ИСТОЧНИК KP.RU

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